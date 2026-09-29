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Un incendi crema un local a Can Rull

Sabadell

Els bombers hi han desplaçat quatre dotacions; també hi ha intervingut la Policia Municipal

  • Incendi en un local del carrer de Demòstenes -
Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 20:36
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 20:39

Els bombers han extingit la matinada d'aquest dimarts, 29 de setembre, un incendi a l'interior d'un local al carrer de Demòstenes, 40, al barri de Can Rull. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 01.57 h pel foc al local dels baixos de l'immoble.

En arribar-hi quatre dotacions, els agents han accedit al local tallant la porta i han pogut extingir el foc. A l'interior de l'establiment han trobat roba i objectes. El fum ha arribat a l'escala del bloc de pisos, per la qual cosa s'han ventilat els habitatges i confinat els veïns durant la intervenció. Alguns d'ells havien sortit al carrer pel seu propi peu.

Un cop extingit l'incendi, s'ha pogut aïllar el sistema elèctric del local, de manera que la resta del bloc pot tenir electricitat. La Policia Municipal també ha assistit al lloc dels fets. A les 03.30 h, un cop extingit l'incendi, els bombers han tornat al parc.

  • Incendi en un local del carrer de Demòstenes
  • Incendi en un local del carrer de Demòstenes
  • Incendi en un local del carrer de Demòstenes
  • Incendi en un local del carrer de Demòstenes
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