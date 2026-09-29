ARA A PORTADA
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Castellar del Vallès La B-124 espera un reasfaltatge integral mentre acull més autobusos entre Castellar i Sabadell Marc Béjar Permanyer
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Diners El Banc Sabadell concentra la seva activitat corporativa de Catalunya a Sant Cugat Albert Acín Serra
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Sabadell Preparen nous aparcaments al barri de 'Las Latas' pel creixement urbanístic de la zona Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell FOTOS | Una espectacular tromba d'aigua descarrega a Sabadell i el Vallès amb força Jan Cañadell Puigmartí | Marc Béjar Permanyer
Un incendi crema un local a Can Rull
Sabadell
Els bombers hi han desplaçat quatre dotacions; també hi ha intervingut la Policia Municipal