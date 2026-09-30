El síndic de greuges investiga el gest del regidor de Vox de Sabadell

La Sindicatura de Greuges de Sabadell ha obert una actuació d’ofici arran del gest del regidor de Vox durant un Ple municipal, César Gil, en què va simular un tret al clatell a l'assessora de Sabadell En Comú Podem. El síndic, Josep Escartín, considera que els fets tenen "prou rellevància institucional i ètica" per ser analitzats i ha demanat a l’Ajuntament que mantingui la Sindicatura informada de les actuacions que adopti en relació amb l’incident.
Escartín condemna “amb tota contundència” el comportament del regidor i considera que "no és una manera acceptable d’expressar una discrepància política", especialment dins d’una institució democràtica. “Els servidors públics hem de ser referents ètics per a la ciutadania”, defensa Escartín, que reivindica que els representants polítics contribueixin “a la convivència, al respecte i a la concòrdia, no a banalitzar la violència”. Per a Escartín, el context en què es produeix el gest és especialment rellevant. Recorda que el ple és l’espai "on els representants escollits democràticament debaten i prenen decisions en nom de la ciutadania" i, per tant, considera que els càrrecs públics tenen “una responsabilitat afegida” en la manera com es comporten i en els missatges que transmeten.
El Síndic defensa que la discrepància política pot ser contundent, però que hi ha límits que no s’haurien de traspassar. “Podem discrepar radicalment, podem tenir discussions molt dures i podem defensar posicions polítiques absolutament contraposades”, assenyala, però considera que no s’hauria de normalitzar ni banalitzar la violència. En aquest sentit, desvincula la qüestió de qualsevol posicionament partidista i la situa en l’àmbit dels “valors democràtics i de l’ètica pública”.
L’actuació de la Sindicatura no implica que Escartín consideri que el regidor hagi comès un delicte. El síndic remarca que la seva institució “no és un tribunal” i que no li correspon determinar "si els fets tenen conseqüències penals". Ara bé, Escartín recorda que el reglament de la institució estableix que, si durant una actuació apareixen indicis d’una possible infracció penal, el síndic ha de suspendre la tramitació i comunicar-ho al Ministeri Fiscal. Paral·lelament, Escartín ha posat els fets en coneixement de l’Oficina d’Igualtat de Tracte perquè també els pugui valorar dins de les seves competències. Pel que fa a l’Ajuntament, espera que actuï “amb responsabilitat institucional” i que hi hagi una resposta adequada després d’analitzar el comportament. “Vull saber quines mesures es prenen, com s’analitza el comportament i quina resposta institucional es dona”, explica el síndic. “La democràcia no consisteix només a poder parlar i discrepar; també consisteix a saber com ho fem”, afirma. I conclou: “La violència no pot convertir-se mai en un recurs retòric normalitzat”.