Les obres municipals passen pel semàfor: en quin punt estan?

Parcs i jardins, zones de passeig i estada i habitatge han estat de les principals prioritats del Govern en les inversions dels darrers anys. En aquests moments, diverses obres estan acabades, algunes en la recta final i, d'altres, pendents de desencallar-se a vuit mesos de les pròximes eleccions municipals, previstes per a maig de 2027.
Acabats
1. Escola de Restauració
Ubicació: Gràcia
Estat: L’antic conjunt fabril Sallarès Deu ja té activitat a la nau més pròxima al carrer Cellers. S’hi ha inaugurat l’Escola de Restauració de Sabadell, que vol ser un referent europeu en formació gastronòmica i d’hostaleria. Ha costat uns 6,6 M€.
2. Parcs d’Odessa i de les Aigües
Ubicació: Can Llong
Estat: El parc d’Odessa ja està renovat. Compta amb noves àrees de jocs infantils per diferents edats i diferents pistes esportives, entre altres novetats. El parc de les Aigües aquest estiu ha incorporat un quiosc-bar.
3. Torre d’en Feu
Ubicació: Can Feu
Estat: Les obres de rehabilitació estructural de la Torre d’en Feu van acabar el juliol passat. Una inversió de gairebé 370.000 euros ha permès, a grans trets, assegurar l’estructura del castell, reparar la teulada de la capella i l’elevador d’aigües.
4. Renovació de places
Ubicació: Diversos indrets
Estat: Al llarg del mandat el Govern ha intervingut en diverses places, amb prop de 2,2 milions d’euros d’inversió. Gernika, Quebec, Joan Coromines, Montellà, Llívia, Acàcies, són algunes de les que s’han renovat. També altres jocs infantils, com els del parc Taulí.
5. Aparcaments
Ubicació: Diversos indrets
Estat: Entre el passeig de Can Feu i les vies dels FGC, 68 places d’aparcament. Al costat nord del pavelló del Nord, 50 places més. Aquest estiu s’han sumat aquests espais per facilitar l’estacionament als veïns.
En marxa
1. Ronda de Collsalarca
Ubicació: Ca n’Oriac
Estat: Una de les principals obres del mandat: 6,3 milions d’euros. S’actua en més d’un quilòmetre de recorregut per renovar tant la rambla central com incorporar nou arbrat i vegetació. Hauria d’estar acabada el primer trimestre del 2027.
2. Jardins del Sud
Ubicació: Campoamor
Estat: Ja són una realitat i només falta la tanca perimetral perquè aquest espai pugui obrir al públic. 11.000 metres quadrats que han passat de ser un camp de futbol de sorra en desús en un espai verd amb jocs infantils i zones d’estada.
3. Passeig Antoni Farrés
Ubicació: Can Feu - Gràcia
Estat: Les obres s’han endarrerit uns dos mesos, segons el consistori, pel què fa a l’obra civil, a causa de pluges, impermeabilització i retard de materials. En paral·lel es treballarà la plantació de vegetació i arbrat. L’objectiu és que l’obra civil estigui acabada el febrer del 2027.
4. Habitatge assequible
Ubicació: Can Gambús
Estat: Continua la construcció de 108 habitatges repartits en dos blocs entre els carrers de Malta i el Kurdistan per part de Vimusa.
La finalització de les obres està prevista per a finals del 2027, de manera que els inaugurarà el pròxim Govern.
5. Artèxtil
Ubicació: Gran Via
Estat: Tot i que el promotor de les obres és la UAB, l’Ajuntament inverteix en la transformació de l’Artèxtil per dues bandes: una, la cessió gratuïta de l’immoble durant 50 anys; l’altra, quatre milions d’euros per les obres que han començat recentment.
6. Portal Sud
Ubicació: Gràcia
Estat: Després de la posada en marxa de la rotonda principal i el nou accés pel sud de Sabadell, ara continuen les obres per enllaçar aquest espai amb una nova rotonda entre els carrers de Costa i Deu i Víctor Balaguer. Queda pendent, en aquest punt, la urbanització de l’aparcament del carrer de Joaquim Blume.
Pendents
1. Aparcament del Passeig
Ubicació: Passeig de Manresa
Estat: El Govern va obrir el mes d’abril una ronda de negociació amb operadores d’arreu d’Espanya per intentar que alguna gestioni l’aparcament del passeig de Manresa. Tot, després que la licitació de la concessió quedés deserta. L’executiu vol licitar l’aparcament per 4,5 milions d’euros i un cànon anual de 200.000 euros; a banda, es vol que qui guanyi la concessió pagui tant la remodelació com el que li va costar al consistori (4,5 milions d’euros).
2. Museus
Ubicació: Plaça del Gas
Estat: Tot i que l’Ajuntament ja ha adquirit el Museu del Gas per convertir-lo en la seu del Sabadell Centre de Cultura, s’han de conèixer encara més detalls de l’encaix de totes les peces que formen aquest projecte, inclosa la casa Marcet Font / Grau, l’edifici adjacent i el Vapor Pissit. En el cas de l’antic Museu del Gas, s’hi estan fent les obres d’adequació de l’interior.