Les obres de la ronda de Collsalarca, a l'equador: "Està quedant molt bé, pensàvem que tindríem més afectacions"

A vuit mesos de les pròximes eleccions municipals, algunes de les obres públiques de l’Ajuntament amb major pressupost continuen en marxa o els falta poc per estar enllestides. Una de les que està en marxa és la reforma de la ronda de Collsalarca, amb uns 6,3 milions d’euros d’inversió, que juntament amb el passeig d’Antoni Farrés, amb uns 4 milions d’euros de pressupost, suposen bona part de la inversió municipal d’aquest mandat.
En el cas de la ronda de Collsalarca, les obres es troben cap a la meitat del recorregut, en aquests moments, a l’altura del camp de futbol de Ca n’Oriac i avancen segons el previst, apunta l’Ajuntament aquesta setmana. La previsió és que les obres acabin el primer trimestre de 2027, de manera que en les pròximes eleccions la reforma estaria enllestida. Veïns com Diego i Josefa, que ara tenen les obres davant de casa, les entomen amb resignació, sense problemes, perquè els agrada com està quedant el resultat de la transformació que s’hi fa. “Això està quedant molt bé”, celebren. Com ells, altres veïns esperen que l’espai “es conservi, que cuidin la jardineria amb manteniment”.
També les veu bé Jessica Cervantes, que tot i que “estem una mica atabalats” pels treballs i el soroll, confia que servirà per millorar. En el cas del Miguel i l’Àlex, un ja té el tram de casa seva acabat mentre que a l’altre ara li toquen les obres. “Ha quedat molt bé, tot es veu molt bonic”, apunta un d’ells. “Pensàvem que tindríem més afectacions”, celebra un altre veí, Juan Sola, que celebra la substitució de les moreres per altres espècies.
En el cas del passeig d’Antoni Farrés, els treballs s’han vist afectats per les pluges, la necessitat d’incrementar la impermeabilització del terreny i retard en l’arribada de materials, però tot i així, almenys l’obra civil, s’espera que estigui enllestida el febrer vinent. Altres projectes, com trobar una solució per poder obrir l’aparcament del passeig de Manresa, continuen a l’espera de resoldre’s. En el cas de l’habitatge, els 108 pisos de Vimusa a Can Gambús 2, ja es preveia des d’un inici que no estarien enllestits abans del pròxim cicle polític, ja que s’esperen per a finals de 2027.