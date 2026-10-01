ABB inicia les obres per instal·lar-se a Sant Pau de Riu-sec

L’empresa ABB Robotics ja ha començat les obres del centre que obrirà a Sabadell en els pròxims anys. La companyia s’instal·larà a una parcel·la de Sant Pau de Riu-sec, entre el Cercle Sabadellès i la C-58, segons ha confirmat el Diari. En aquest punt, al costat dret de la carretera de Bellaterra, des de fa unes setmanes s’hi estan fent moviments de terres.
A final de juliol, l’Ajuntament de Sabadell va anunciar l’arribada de la firma, que vol obrir al municipi un nou centre operatiu de 15.000 metres quadrats. De moment, es desconeix si aquesta incorporació tindrà conseqüències en les instal·lacions de Sant Quirze del Vallès.
Aquest nou emplaçament és singular per la seva ubicació, amb accés directe a la C-58 i l’AP-7. Les instal·lacions reuniran les activitats d’enginyeria, experiència de client, formació, servei i operacions d’ABB Robotics amb l’objectiu de reforçar el paper d’Espanya com a centre estratègic de robòtica avançada. Durant prop de 100 anys, ABB va ser un dels motors econòmics de la ciutat, quan estava instal·lada a l’edifici que després es va convertir en Fira Sabadell.
D’aquesta manera, es desencalla el futur d’aquest espai al marge de l’autopista i també està resolta la incògnita de què hi haurà, també a la carretera de Bellaterra, per sobre del Cercle. Com es va anunciar fa tres anys, està previst construir-hi la nova seu de la Coordinació Logística Sanitària (CLS), de l’Hospital Parc Taulí compartida amb l’Hospital del Mar. El 2023 es preveia una inversió d’uns 20 milions d’euros per part del Departament de Salut –xifra que s’haurà d’actualitzar per l’encariment de preus– i final d’obres el juny de 2024. La realitat és que a hores d’ara no han començat, tot i que fonts municipals assenyalen que el termini per iniciar les obres s’ha ampliat fins a finals del mes que ve, octubre.