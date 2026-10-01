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Ensurt per la caiguda d'un fals sostre en un pis de Sabadell

Sabadell

Una dona ha estat traslladada a l'hospital Taulí per culpa de l'incident

  • Frontal d'un camió de Bombers -
Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 10:50

Una dona ha hagut de ser traslladada aquest dijous al Taulí de Sabadell després de rebre un cop al cap per la caiguda d'un fals sostre al pis on es trobava, al barri de la Creu de Barberà. Segons expliquen fonts dels Bombers de la Generalitat, desplaçats amb una dotació, el succés ha tingut lloc poc abans de les deu al carrer de la Saboneria. En el moment del despreniment hi havia dues persones a l'interior de l'immoble, al primer pis. Una d'elles ha patit un impacte que ha obligat el SEM a enviar-la cap a l'hospital. La placa feia uns tres metres d'ample per banda.

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