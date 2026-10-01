ARA A PORTADA
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Sabadell Les obres de la ronda de Collsalarca, a l'equador: "Està quedant molt bé, pensàvem que tindríem més afectacions" Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell La inestabilitat continuarà a Sabadell durant els pròxims dies: consulta la previsió Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Entren en vigor les noves normes de circulació de trànsit: tot el que has de saber Jan Cañadell Puigmartí
VÍDEO | "Algú s’haurà d’aixecar a avisar": la insòlita interrupció de ‘La bola negra’ en plena projecció a l'Imperial
Sabadell
Els llums es van encendre abans d'hora, en el clímax de la pel·lícula que es va haver de rebobinar