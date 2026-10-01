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VÍDEO | "Algú s’haurà d’aixecar a avisar": la insòlita interrupció de ‘La bola negra’ en plena projecció a l'Imperial

Sabadell

Els llums es van encendre abans d'hora, en el clímax de la pel·lícula que es va haver de rebobinar

  • Cine Imperial Sbd -
Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 11:15

'La Bola Negra' està en boca de tots. La nova pel·lícula de 'Los Javis' nominada als Oscars s'ha convertit en la segona millor estrena de l'any pel que fa a taquilla i ja ha emocionat milions d'espectadors amb el seu tractament de la Guerra Civil i la inspiració en els textos de Federico García Lorca. En els últims temps no és habitual que una sala de cinema estigui a prop del ple un dimecres a la nit i ahir a l'Imperial, ho estava. Joves, grans, famílies o parelles volien sumar-se al fenomen cinematogràfic del moment. El que no esperaven és que en un dels moments de més tensió del film (i no contribuirem a l'espòiler), els llums s'encenguessin de sobte despertant queixes, però també riures i mirades curioses. "Algú s'haurà d'aixecar a avisar", reclamaven mentre l'acció no s'aturava a la gran pantalla. 

Finalment, els responsables van posar en pausa l'escena durant uns minuts. "No m'havia passat mai", comentava la gent. A alguns, la inesperada aturada ja els havia enganxat plorant de l'emoció i la situació va trencar amb aquest clímax per uns instants. Sigui com sigui, tots els que estaven a la sessió de les deu de la nit a la Sala 2 dels Cinemes Imperial, ja tenen una nova anècdota per explicar als amics. 

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