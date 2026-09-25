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Les imatges més espectaculars de la gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

Cultura i oci

L'escenari de la Faràndula es va omplir de colors, coreografies i riures

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026 -
Publicat el 25 de setembre de 2026 a les 13:42
Actualitzat el 25 de setembre de 2026 a les 13:44

La Faràndula va acollir dijous al vespre la gala Sabadell Aixeca el Teló, en què Joventut de la Faràndula, Teatre Sant Vicenç i El Ciervo van presentar la temporada teatral dels pròxims mesos. Aquestes són les millors imatges de Juanma Peláez dels tastets d'espectacles que s'hi van representar. 

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • La gala Sabadell Aixeca el Teló 2026

 

  • Relleu entre personatges de la temporada a la Faràndula a la Gala Sabadell Aixeca el Teló

 

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