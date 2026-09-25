ARA A PORTADA
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Sabadell Rehabilitar la Caserna de Sabadell costarà 70 milions d'euros, que pagarà la Generalitat Albert Acín Serra
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Sabadell La Caserna torna a ser de Sabadell i es convertirà en les consultes externes del Taulí Albert Acín Serra
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Esports El CE Sabadell busca la primera victòria de la temporada a domicili a Balaídos Marc Segarra Rodríguez
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Sabadell La Crida confronta el model policial del govern i reivindica una policia de proximitat Jan Cañadell Puigmartí
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Les imatges més espectaculars de la gala Sabadell Aixeca el Teló 2026
Cultura i oci
L'escenari de la Faràndula es va omplir de colors, coreografies i riures