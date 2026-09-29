Quan les dents de l’avi esdevenen una joia

Els pares volien regalar un preciós braçalet artesà a la seva filla per als 18 anys. “Tenim l’or de l’avi. Et sembla bé?”, van proposar a la joiera Mariona Arraut. Li va semblar perfecte. L’or és fàcil de fondre per fabricar una peça contemporània. “La sorpresa va arribar quan van portar les peces de la seva dentadura!”, riu l’artesana i dissenyadora.
No va representar cap problema. Les segones vides, el simbolisme i les històries fan especials les joies, diu Arraut. En el taller Socunajoia, a Can Feu, ajuda els nuvis a elaborar les seves pròpies aliances. També hi dissenya col·leccions, com la que ha elaborat per a una exposició internacional a la Galeria Personal, a Tarragona, que es podrà veure fins al 20 d’octubre. És una mostra que gira entorn de la memòria i el pas del temps. L’artista ha dissenyat dos fermalls, amb alumini texturitzat, de les dècades dels 70 i 80, per simbolitzar la transformació de la memòria. Hi ha integrat una corda elàstica que evoca l’elasticitat del pas del temps a la memòria. A l’exposició, s’hi poden trobar les obres d’una selecció internacional de 50 joiers.
Va arribar a la joieria contemporània fa poc més d’una dècada: “Em vaig adonar que hi podia encabir tot el que havia après en la meva trajectòria com a artista, des del color, el concepte i la tècnica. Són peces petites, portables i es poden treballar fàcilment”, afirma.
L’estil de les col·leccions de Mariona Arraut és minimalista, “amb un alt nivell de perfecció”, comenta. Treballa amb qualsevol metall: or, llautó, plata... També metacrilat, fusta, plàstic, teixits... “Per exemple, vaig fer una col·lecció per homenatjar Sabadell a través d’unes arracades amb plata i tèxtil”, explica. A través del Col·legi de Joiers de Catalunya, ha estat seleccionada perquè a la cerimònia dels premis Gaudí es vestissin les seves peces.
El preu de l’or, als núvols
Quan es tracta de fer un regal, Arraut reivindica una joia per sobre de qualsevol altre objecte, tot i que reconeix que ara és un moment complicat per a l’or. En moments d’incertesa, com és el cas de l’actualitat geopolítica, l’or es converteix en un valor refugi per a les inversions. El preu del gram se situa als 130 euros, quan fa uns anys havia arribat a rondar els 20 euros. “Hi ha grans marques que per mantenir la seva estructura estan fonent les peces de 18 quirats per convertir-les en peces de 9 quirats... La sort és que jo soc una petita artesana, no tinc un brillant de més, quan necessito alguna cosa vaig a Barcelona a comprar-la i, als tallers, cobro l’or al preu que em costa”, explica.
En qualsevol cas, considera que continua valent la pena fer la inversió: “Quan tinc uns nuvis davant, em surt parlar des de l’emoció. Els explico que aquell anell formarà part de la seva vida. Que l’heretarà algú, els nets o els besnets”, comenta. “I que més enllà del valor sentimental, té un valor patrimonial”. L’or converteix una dentadura en patrimoni.