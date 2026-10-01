La majoria de partits de Sabadell, junts per reprovar el regidor de Vox pel gest del tret al clatell

Amb el gest del regidor de Vox César Gil encara en el centre de la polèmica, els grups municipals del PSC, la Crida per Sabadell, ERC i Sabadell En Comú Podem, així com els regidors no adscrits, han acordat portar al ple de dimarts 6 d’octubre una moció per reprovar l'edil. La iniciativa arriba després que Gil protagonitzés durant l’última sessió un gest amb què va simular un tret al clatell, un episodi que ha estat condemnat per diversos grups municipals i que l’Ajuntament ha anunciat que estudiarà per determinar possibles mesures. "Hem d’aturar aquestes actituds indignes i contra la democràcia", ha assenyalat Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem, a les xarxes socials. La moció no comporta conseqüències directes i no obliga el regidor a dimitir del consistori.
La proposta plantejada per tots els grups municipals –menys el PP i el mateix partit involucrat–i els regidors no adscrits busca que el ple municipal es pronunciï formalment sobre l’actuació del regidor de Vox durant la sessió de setembre. Sabadell En Comú Podem i la Crida per Sabadell ja van denunciar el gest i el Govern va demanar la dimissió de l'edil. A aquesta resposta s’hi ha afegit el síndic de greuges, Josep Escartín, que ha obert una actuació d’ofici per analitzar els fets i ha demanat a l’Ajuntament que l’informi de les actuacions que adopti.
El text considera que l'actuació de Gil vulnera els deures de respecte, cortesia i exemplaritat exigibles als càrrecs electes i que “incompleix de manera flagrant” les normes municipals, qualificant-la de “falta de respecte” i “acte indigne”. A més, els partits remarquen que l'alcaldessa va donar l'oportunitat al regidor de fer-se enrere i no ho va fer. "Lluny de retractar-se o de demanar disculpes, el regidor de Vox es va reafirmar en el gest”, afirmen els partits signants. La moció també denuncia una suposada escalada d’agressivitat verbal del partit d'extrema dreta i conclou que “és intolerable que un càrrec electe simuli el gest de disparar un tret al clatell”, reclamant una condemna ferma i reafirmant el compromís del ple amb “l’ètica, el respecte i l’exemplaritat”.
Vox fa una altra interpretació i el PP se'n desmarca
Per la seva banda, Vox defensa una interpretació diferent dels fets i assegura que el regidor es referia al seu mateix clatell en resposta a unes suposades amenaces prèvies d'una espectadora del ple municipal. Així, des de la formació, que va emetre un comunicat hores després dels fets, assenyalen una assessora dels comuns com a culpable d'iniciar la picabaralla perquè "mostrava una actitud amenaçadora". Per això, rebutgen qualsevol mena d'acusació i consideren que són falses i fora de context. La moció de dimarts farà que el conjunt del ple es pronunciï sobre l’episodi i es manifesti formalment el rebuig de l'acció del regidor.
El PP no donarà suport a la moció perquè conté parts que són "mentida", segons la líder del partit, Cuca Santos. Assegura que el regidor no va amenaçar l'assessora d'En Comú Podem amb un tret al clatell –com s'afirma– sinó que ella s'estava discutint amb membres d'extrema dreta i que, com a reacció, Gil va dir que "si els volia fer callar d'un tret al clatell com feia ETA". "Compartim que el gest és reprovable en tots els sentits, sobretot pensant en les víctimes del terrorisme, però tampoc no podem consentir que es diguin mentides", afirma. "El senyor Gil s'hauria de disculpar", sentència.