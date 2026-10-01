Els Merinals que volen els veïns: sis propostes per transformar el nou espai públic

La urbanització del polígon Arraona-Merinals, el solar situat entre els carrers Brasil, Argentina, la Palma i Tenerife obre una nova oportunitat per transformar un dels espais actualment més degradats de la zona. Un dels compromisos, de fet, que van adquirir fa uns anys les institucions. La Generalitat i l’Ajuntament han desencallat una reivindicació veïnal de fa anys i l’Incasòl, organisme dependent del Govern català, redactarà el projecte executiu i licitarà les obres en un termini màxim de tres mesos per a refer part del barri. Si es compleixen les previsions, els treballs començaran el 2028 i tindran un termini d’execució d’un any.
El tinent d'alcaldessa Eloi Cortés avançava fa uns mesos al Diari que l'Ajuntament demnaarà l'Incasòl –propietari del solar– que el projecte inclogui “més verd, càmeres de videovigilància i que tingui en compte la veu i el feedback dels veïns”. Amb aquest horitzó, què volen els veïns que hi hagi en aquest espai? El Diari de Sabadell ha parlat amb residents del polígon Arroaona-Merinals per saber com imaginen el futur espai públic i quines són les seves principals demandes.
1. Més aparcament
Una de les preocupacions més repetides entre el veïnat és la manca d’aparcament. Els veïns expliquen que, especialment a partir del vespre, trobar un lloc per deixar el cotxe es converteix en una dificultat. La construcció dels nous habitatges i la desaparició d’algunes places han incrementat, segons els residents, aquesta sensació de falta d’espai. Per això, alguns reclamen que la nova urbanització tingui en compte les necessitats d’aparcament del barri. "S'hauria de tenir en compte les necessitats d'una zona on tot son blocs, hi ha molts veïns, i sense pàrquings subterranis", exposen l'Antonio i la Sílvia, veïns de la zona.
2. Un espai pensat per a la gent gran
Els veïns també reclamen que la transformació del solar tingui en compte l’envelliment de part de la població dels Merinals. Una de les propostes que fa anys que sobrevola el barri és la creació d’un centre d’atenció a la gent gran, mentre que també s’ha plantejat històricament la possibilitat d’una biblioteca. Així i tot, la prioritat és la gent gran, i es proposa incorporar equipaments culturals i de suport a la gent gran. "No volem espais relacionats amb l’oci i l’esport perquè el barri ja en té", assenyalen alguns residents.
3. Mobiliari urbà, però amb manteniment i control policial
Bancs, papereres, jardineres i altres elements de mobiliari urbà també formen part de les demandes. Els veïns consideren que actualment diversos espais del barri presenten un estat deficient i reclamen una renovació. Ara bé: reclamen que no s'instal·lin bancs davant dels blocs de pisos. "Durant l'estiu, hem tingut botellots i incivisme als bancs de davant de casa. No podíem dormir", lamenten. Expliquen, per exemple, que hi ha persones que s’endollen directament als fanals del carrer per connectar-hi aparells de música o un altre cas d'un home que col·loca una cadira al carrer i hi fa serveis de perruqueria. "Si torna a passar, preferim que no hi hagi bancs davant de casa", expressen. A banda, la demanda va acompanyada d’una altra preocupació: el vandalisme. Alguns residents qüestionen que tingui sentit instal·lar nou mobiliari si després no es garanteix el seu manteniment i la seva protecció. "Volem un espai digne", resumeixen, però reclamen també més vigilància i actuació preventiva per evitar destrosses, soroll i comportaments incívics.
4. Més vigilància
Més enllà del projecte que dibuixarà l'Incasòl, la seguretat és una altra de les qüestions que els veïns posen damunt la taula. Reclamen a l'Ajuntament més presència policial i mesures de vigilància davant situacions que, asseguren, es repeteixen al barri, com els actes vandàlics, els problemes de soroll o els desperfectes al mobiliari. Els residents també proposen la instal·lació de videovigilància i més patrullatge com una possible eina per prevenir aquestes conductes. "Si les càmeres serveixen per a dissuadir, endavant. Però hauria d'anar acompanyat de més control policial", proposa un veí que vol mantenir-se en l'anonimat.
5. Un espai per als infants
Tot i que alguns veïns consideren que el barri ja disposa d’espais vinculats a l’esport i l’oci, també assenyalen mancances en alguns punts concrets. És el cas de la plaça existent a la zona, que consideren que no està prou condicionada per als infants. La nova urbanització podria servir, segons apunten alguns veïns, per crear espais de joc i estada que responguin a les necessitats dels més petits del barri.
6. Ascensors als blocs
Més enllà del solar, els veïns aprofiten la nova intervenció per tornar a posar sobre la taula una altra reivindicació: una ajuda a la instal·lació d’ascensors als edificis. Expliquen que molts veïns "són persones grans i que alguns blocs tenen cinc plantes sense ascensor", fet que dificulta especialment la mobilitat quotidiana. Reclamen que l’Ajuntament els ajudi a trobar una solució per facilitar-ne la instal·lació.
La urbanització del solar de l’Incasòl representa, així, una oportunitat per repensar un espai que durant anys ha estat abandonat. Ara els veïns posen damunt la taula què hi voldrien trobar quan les màquines hi entrin, previsiblement, el 2028.