Enric Canet i la Fundació GOEL reben el Memorial Àlex Seglers pel seu compromís amb la cohesió social

Enric Canet i Capeta i la Fundació Privada GOEL s'han endut aquest 30 de setembre els guardons de la 14a edició del Memorial Àlex Seglers, en un acte celebrat al Saló del Teatre Principal. L'objectiu dels premis és celebrar trajectòries vinculades a la defensa dels drets humans, l’educació, el diàleg i la construcció d’una societat més cohesionada.
L'acte ha estat conduït per l'actriu i narradora Susagna Navó. I el lliurament de guardons ha estat a càrrec de l’alcaldessa, Marta Farrés, i la regidora de Drets Civils i Joventut, Sílvia Garcia. Ellas Music Band han acompanyat la vetllada amb les seves cançons.
Pel jurat del Memorial les dues candidatures representen els valors que inspiren aquest reconeixement, que pren el nom d’Àlex Seglers, referent en la defensa de la llibertat religiosa i de pensament, el diàleg i la convivència.
Enric Canet ha estat distingit per la seva trajectòria en els àmbits educatiu i comunitari, especialment vinculada al barri del Raval de Barcelona. Destacant la seva tasca en projectes com el Casal dels Infants del Raval. També ha reconegut el seu treball en la construcció d’espais de diàleg a través del Fòrum Català de Teologia i Alliberament.
La Fundació Privada GOEL, creada a Terrassa l’any 2007, ha estat reconeguda per una trajectòria centrada en la inclusió, la defensa dels drets humans i la cohesió comunitària. El jurat ha considerat fonamental la capacitat d'adaptació dels projectes de la fundació a les noves necessitats educatives, laborals i socials; la seva tasca es caracteritza per adreçar-se a infants, joves, població migrada, persones amb discapacitat, gent gran i famílies en situació de vulnerabilitat.
Els guardons d’aquesta edició són Plats d’Art creats per Maria Bosch i Montserrat Senserrich, dins d’un projecte que recupera la tradició ceramista de la ciutat impulsada pel lliurepensador Marià Burguès. La iniciativa també compta amb obres d’Ana Garcia-Pineda i Anna Vilarrúbies i vol celebrar la creació artística conjunta de les quatre artistes.