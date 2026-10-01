La nova campanya de vacunació contra la grip i la covid a Sabadell, a partir de dilluns

Sabadell es prepara per a l’inici de la campanya de vacunació contra la grip i la covid 2026-2027, que arrencarà aquest dilluns vinent, 5 d’octubre, als Centres d'Atenció Primària (CAP) de la ciutat. El Departament de Salut ha establert un desplegament esglaonat de la campanya amb l’objectiu de concentrar la vacunació de les persones amb més risc durant les primeres setmanes. La primera fase serà dirigida a les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d’entre sis mesos i quatre anys i el personal sanitari i sociosanitari. Salut manté enguany la vacunació conjunta contra la grip i la covid per a les persones a partir dels 60 anys, tenint en compte l’evolució epidemiològica, les vacunes disponibles i els recursos del sistema sanitari.
Els majors de 60 anys, a partir del 26 d’octubre
La segona fase començarà el 26 d’octubre i ampliarà la vacunació a la resta de persones majors de 60 anys, els grups de risc i els professionals de serveis essencials. Inicialment, aquests col·lectius hauran de demanar cita per vacunar-se. A partir del 16 de novembre, però, començarà la tercera fase, que permetrà vacunar-se sense cita prèvia als CAP. Salut vol concentrar la major part de l’activitat de vacunació entre l’inici de la campanya i el 18 de desembre, tot i que les vacunes continuaran disponibles als centres sanitaris fins a aproximadament a finals de març, quan finalitza el calendari epidemiològic.
Una de les novetats d’aquesta campanya és que les agendes per demanar cita s’han obert de manera anticipada i esglaonada des del 27 de juliol. Segons Salut, actualment ja hi ha més de 120.000 persones amb cita programada per vacunar-se a tot Catalunya –es desconeix la dada comarcal i municipal–. Els sabadellencs que formin part dels grups convocats poden demanar dia i hora a través de La Meva Salut; a través del web de programació de Salut, o contactant directament amb el CAP de referència.
La darrera campanya, en xifres
Les dades de Salut de la temporada 2025-2026, que va caracteritzar-se per unes taxes d’incidència superiors a les observades en temporades anteriors, mostren que a Catalunya es van administrar més d'1,5 milions de dosis de la vacuna contra la grip (+112.000 respecte a l'any anterior) i gairebé 935.000 dosis contra la covid (-16.900 vacunes), fins al 15 de març de 2026. A la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord –que engloba el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i el nord del Barcelonès– , es van administrar més de 415.000 dosis de vacuna antigripal i gairebé 250.000 contra la covid.
Per sectors sanitaris, al Vallès Occidental Est (Sabadell i voltants), la cobertura per a la vacunació contra la grip va ser del 39,4%; mentre que la de la covid, del 27,2%. És a dir, de cada 100 persones a qui es recomanava vacunar-se, 39 persones ho van fer en el cas de la primera vacuna i 27 en el de la segona. Al Vallès Occidental Oest (Terrassa i municipis del voltant) el percentatge va ser del 37,9% i del 28,1%.