Marxen els últims veïns de la Germans Camps: “Ja no ho aguantem”

La reconversió urbanística de la fàbrica Germans Camps, al barri de Gràcia, continua avançant etapes. Els darrers veïns que hi queden, entre la carretera de Terrassa i el carrer de Sant Jordi, ja han començat a marxar, tal com ha pogut comprovar el Diari, pas previ a iniciar les obres per convertir el conjunt fabril en una promoció d’un centenar d’habitatges. Encara passaran mesos fins que arribi la maquinària en aquest indret, perquè primer cal acabar la recol·locació dels pocs veïns que queden en les cases afectades, aprovar definitivament el projecte, tramitar la llicència d’obres –tant per enderrocar una part de l’edifici com per construir el nou sobre la part protegida i que es mantindrà a la cantonada amb la carretera de Molins de Rei, juntament amb dues naus– i començar-les. La previsió és que, com a mínim, els nous habitatges no s’entregaran abans de 2029.
En un dels domicilis afectats, els seus inquilins van marxar durant la primera quinzena de setembre. Uns altres veïns, en Miquel i la Maria Teresa, preveuen deixar casa seva entrat l’any vinent. “Hem hagut de firmar”, conclouen, a contracor, perquè deixaran el lloc on ell va néixer fa 90 anys i ella, que en té 84, hi ha viscut en els darrers 60. És, en definitiva, el domicili familiar, on vivien els avis, on han fet tota la vida i on han aixecat una família de cinc fills. Segons el seu relat, finalment han acceptat la proposta d’indemnització de la propietat de Germans Camps per marxar perquè “fa quatre anys almenys que anem batallant. Perdem el patrimoni, però ja no ho aguantem”. “Ara ens trobem que a la nostra edat no volíem cèntims, volíem una casa similar”, però el que han aconseguit són diners que els han ajudat a comprar-se un pis de tres habitacions a reformar al Centre.
La reforma ja la tenen en marxa, però lamenten que la indemnització que han rebut per comprar-los la casa “no és de preu de mercat perquè està afectada, però nosaltres sí que hem hagut d’anar a comprar a preu de mercat”, ajudant-se dels seus estalvis. Marxaran decebuts amb la situació perquè casa seva serà enderrocada, ja que està situada en el tram que es convertirà en un passatge per donar continuïtat al corredor verd del futur passeig d’Antoni Farrés cap a la plaça del Vallès. "Precisament aquest tros [casa seva] ha de ser un passatge, que si haguessin volgut l'haurien pogut fer a la fàbrica", apunten. La fàbrica abraça la casa per darrere i és present a banda i banda de l'habitatge. El Diari ha contactat amb la propietat, però no ha obtingut resposta.
Un cop superat aquest procés, la urbanització del nou espai resultant permetrà ampliar les voreres, plantar arbres i vegetació i generar més espai per als vianants. Està previst que s'instal·li un nou mobiliari urbà en aquesta àrea i també enllumenat públic.