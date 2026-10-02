La Creu Alta celebra el 39è Aplec de Jonqueres amb dos dies de tradició, música i activitats

La Creu Alta es prepara per tornar a viure l’Aplec de Jonqueres, que aquest cap de setmana arriba a la 39a edició. L’Associació Veïnal de la Creu Alta ha preparat dues jornades d’activitats que combinaran tradició, gastronomia i propostes per a tots els públics al pati nord de Cal Balsach i a la plaça de la Creu Alta.
La programació arrencarà dissabte 3 d’octubre al vespre amb un sopar a la fresca, a les 20 h, amb botifarra i beguda. A les 21 h, el pati de Cal Balsach acollirà una sessió de cinema a la fresca, amb un documental sobre la història de la Creu Alta i la projecció de Mamma Mia!.
La jornada central serà diumenge 4 d’octubre, amb activitats des de primera hora del matí. A les 9 h hi haurà l’esmorzar de carmanyola i, a les 10 h, un taller de manualitats i horts urbans a càrrec d’Eva Vallboni i Ester Casanovas. A les 11 h es farà una xerrada sobre Jonqueres, a càrrec de Jordi Torquet, coincidint amb una demostració canina d’ensinistrament de Pere López, de Totfang. També a les 11 h se celebrarà el concurs de ratafia. La festa continuarà al migdia amb un vermut popular a les 12 h i, a les 13 h, amb l’entrega dels premis dels concursos de pintura i ratafia. El punt final arribarà a les 14 h amb la tradicional paella de l’Aplec, que inclourà paella, beguda, amanida i fruita.
L’Aplec de Jonqueres manté així una cita que ja forma part del calendari festiu de la Creu Alta i que, després de gairebé quatre dècades, torna a portar activitats al carrer durant tot un cap de setmana.