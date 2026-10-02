Dues joves planten cara al 'fast fashion': obre una botiga de roba vintage i de segona mà a Sabadell

Algunes de les peces que hi ha la botiga tenen més anys que les seves propietàries. La Sol Hernández (1999) i la Laura Boix (2000) han inaugurat a la via Massagué Flacko Studio, una botiga de roba vintage i de segona mà amb peces dels anys 60, 70, 80 i 90, i fins i tot deadstock dels 2000, roba de principis de segle que les marques no van arribar mai a vendre, encara amb etiqueta. Entre les troballes, una capa de finals dels seixanta o principis dels setanta feta a mà –similar a una que vestia Beyoncé– i un polo del Barça dels anys 70. Han trigat dos anys a vestir tot aquest armari: han recorregut França, Itàlia, Albània, Anglaterra i diferents punts de l’Estat per trobar roba que volien seleccionar elles mateixes, lluny del model de compra a l’engròs. Un pols al fast fashion i a la compra online que predomina, precisament, entre la seva generació.
Han estat dos anys de picar pedra i cercar local. “Volíem que fos a Sabadell, la nostra ciutat. Això ho teníem claríssim”, expliquen. Era una necessitat que elles van detectar a Sabadell. Durant dos anys han anat construint, peça a peça, l'estoc que ara omple el local i han recorregut part d'Europa. Han buscat en mercats, botigues i particulars, fugint del model d'engròs que, segons expliquen, és habitual en bona part del sector. “Nosaltres volíem seleccionar-ho”, expliquen. En lloc de rebre grans sacs de roba sense saber què hi trobaran, prefereixen buscar cada peça i decidir què entra (i què no) a la botiga. A més, cada peça passa per un procés d'investigació abans d'arribar al penjador: miren el teixit, la silueta, l'etiqueta i altres elements que els permeten aproximar-ne l'època.
La botiga neix d'una passió que ja alimentaven des de fa anys. La Sol és estilista i la Laura treballa com a càmera i en il·luminació i es van conèixer en un rodatge, ambdues impulsores de dues marques de roba de segona mà. La Sol ja havia començat a vendre roba vintage per Instagram i Vinted després d'anys vestint amb roba de segona mà. "La meva marca es deia Trash Vintage, en referència a aquelles peces que algú podia considerar “una merda” però que per a mi eren un tresor", explica. En els primers rodatges, a més, buscava peces de segona mà per vestir artistes i participants quan els pressupostos eren ajustats. L'interès de la Laura per la roba també ha anat molt lligat a la música i als referents que veia en videoclips. “Sempre veus el mateix, i defujo d'això”, resumeix sobre una part del consum actual de moda. La segona mà li permetia trobar peces diferents i experimentar amb la roba.
Quan es van conèixer, van descobrir que estaven fent pràcticament el mateix per separat. I van unir forces. Primer venien roba pròpia; després van començar a buscar-ne més. I, gairebé sense adonar-se'n, aquell projecte que havia començat de manera molt orgànica es va convertir en una botiga. Dues joves de la generació online han acabat apostant per una botiga física. “Ens agrada molt parlar de tu a tu, conèixer la gent”, expliquen. Durant una etapa prèvia, quan muntaven parades amb la seva roba, els clients els feien sovint la mateixa pregunta: “On és la botiga?”. “No hi havia botiga”, recorden entre rialles. Ara sí.
El projecte també vol reivindicar una altra manera d'entendre la roba. Parlen de “destigmatitzar” la segona mà i el vintage: no com una alternativa vinculada únicament a estalviar diners, sinó com una manera de vestir diferent i trobar peces que no té tothom. I de recuperar el gust per buscar-les. Aquesta és també la filosofia que hi ha darrere del nom de la botiga: Flacko Studio fa referència a A$AP Rocky, conegut com Flacko, un dels referents musicals i de moda de la Laura. El projecte no s'acaba a la botiga. A la part superior del local preparen un showroom amb peces d'arxiu pensat especialment per a estilistes, rodatges, videoclips i altres produccions. És roba de dissenyador o que volen conservar i posar a disposició del món audiovisual.
Mentrestant, quan la botiga es vagi buidant, tocarà tornar a començar la recerca. Caldrà fer maletes els dies que tanquin botiga per mantenir l'estoc. “Ens agafarem un vol dissabte a la nit després de tancar, tornarem dilluns al matí”, expliquen. La mateixa fórmula amb què va començar el negoci: triar i remenar una peça que algú havia deixat enrere i que elles han decidit donar-li una segona vida.