Sabadell serà l'epicentre de l'astronomia aquest octubre

Sabadell ha acollit aquest divendres 2 d'octubre, a les 11 h, la presentació oficial del XXVII Congrés Estatal d'Astronomia, una trobada de referència en el sector científic i divulgatiu que tindrà lloc a la ciutat entre el 9 i el 12 d'octubre de 2026. L'acte institucional, celebrat a la sala de premsa de l'Ajuntament, ha comptat amb la participació dels regidors de Cultura, Carles de la Rosa, i de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia Garcia. Per part de l'entitat organitzadora han intervingut el president de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, Carles Schnabel, i la membre de la mateixa entitat Florence Libotte. L'esdeveniment, que ja compta amb més de 300 persones inscrites, suposa el retorn d'aquest congrés a Catalunya després de més de tres dècades. De la Rosa i Garcia es mostraven molt orgullosos en realitzar el congrés a la ciutat. "Cal fer valdre l'esforç de l'Agrupació Astronòmica, fa situar Sabadell al mapa", expliquen. A més, la cita coincideix amb el 50è aniversari del primer Congrés Estatal d'Astronomia (celebrat a Barcelona el 1976).
Un dels plats forts del congrés serà la participació del Premi Nobel de Física 2019, Didier Querloz, actual catedràtic al Laboratori Cavendish de Cambridge i professor de l'ETH de Zuric. Querloz oferirà dues ponències a l'Auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell: la primera dissabte 10 d'octubre a les 16 h sobre els exoplanetes, i la segona el diumenge 11 d'octubre a les 12 h en un diàleg format amb altres experts i aficionats. Schnabel, director de l'Agrupació, s'ha mostrat emocionat pel creixement de l'entitat fins al punt de celebrar esdeveniments tan importants com aquest. "Vam començar com una entitat d'aficionats i no hem parat de créixer tant en coneixement com socialment, fins a ser una de les potències astronòmiques estatals, hem fet créixer una societat", afegeix.
La trobada, comptarà amb tallers pràctics, ponències, concursos de fotos i dibuixos d'astronomia, exposició d'instrumentació d'observació, una visita guiada a l'Observatori Astronòmic de Sabadell i múltiples activitats més perquè professionals, aficionats i curiosos participin i ampliïn el seu coneixement sobre l'astronomia. Libotte, membre de l'Agrupació, donava la importància de les ganes d'aprendre i d'adquirir coneixements. "Jo no sabia res sobre astronomia, però la curiositat i les ganes de saber cada dia més em van fer aprendre molt sobretot el que hi ha més enllà del cel", conclou.
Inauguració i ponents de gran nivell
El congrés s'obrirà oficialment el divendres 9 amb la conferència inaugural 'Detectant vida a anys llum: la nova era de l'astrobiologia', a càrrec d'Ignasi Ribas, en un acte obert al públic que també comptarà amb la presència del director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Xavier Luri. La trobada té com a objectius principals fomentar la cooperació entre aficionats i professionals, impulsar la presència femenina i difondre les darreres tècniques astronòmiques. Entre la resta de ponents destacats hi figura Nadia Blagorodnova, investigadora de l'ICCUB i Premi Nacional al Talent Jove 2025; Enric Pallé, professor de l'IAC; i Alícia Sintes, catedràtica de la UIB i referent internacional en la detecció d'ones gravitacionals, que s'encarregarà d'impartir la conferència de clausura.
Entitat de referència
Fundada l'any 1960 per un grup d'aficionats, l'Agrupació Astronòmica de Sabadell ha experimentat un creixement constant des dels seus 75 socis inicials fins a fregar el miler en l'actualitat, la qual cosa la situa com un referent estatal i europeu. Amb més de sis dècades dedicades a la divulgació i a la pràctica de l'astronomia amateur, l'entitat compta amb equips d'investigadors aficionats que han desenvolupat projectes en col·laboració directa amb organitzacions de la talla de l'Agència Espacial Espanyola, l'Agència Espacial Europea i la NASA.