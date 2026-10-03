La pluja obliga a suspendre i ajornar nombroses activitats

Sabadell afronta les pròximes hores amb importants restriccions arran de l’episodi de pluges intenses que està afectant la ciutat. L’Ajuntament ha activat el Comitè d’Emergències Municipals (CECOR) després que Protecció Civil de la Generalitat activés en fase d’emergència el pla INUNCAT, amb una previsió de precipitacions especialment intenses entre les 20 h d’aquest dissabte i les 14 h de diumenge, l'alerta telèfonica ha estat activada abans de les 17 h a la comarca.
Entre les mesures adoptades hi ha la limitació de la mobilitat, excepte en casos de força major, i la suspensió d’activitats esportives, culturals, de lleure i d’esbarjo. També queden suspesos els mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l’aire lliure, com també les activitats situades en zones inundables i l’activitat educativa i universitària.
El Mescla't acaba abans d'hora
A la ciutat, les restriccions afecten diverses activitats que estaven programades per aquest cap de setmana. Entre les suspensions municipals hi ha el Certamen Coreogràfic a l’Estruch, les activitats del Mescla’t, l’Ofrena Floral de la Gent Gran, prevista per diumenge, i el mercadet de diumenge.
La previsió meteorològica també ha obligat a modificar la dotzena edició del Mescla’t, que s’ha celebrat parcialment aquest dissabte al matí. La jornada ha reunit prop de quaranta entitats a la plaça del Doctor Robert i a la Rambla, però la programació s’ha hagut d’interrompre abans del previst.
També s’ha ajornat el 39è Aplec de Jonqueres, previst aquest cap de setmana. L’Associació de Veïns de la Creu Alta ha comunicat l’ajornament a les xarxes socials per l’avís meteorològic. Les activitats s’havien de fer al pati de l’associació veïnal i a la plaça de la Creu Alta.
L’alerta meteorològica ha provocat igualment l’ajornament de la manifestació del Sindicat de Llogateres ‘Això tot just comença. Anem cap a la vaga general!’, prevista aquest dissabte a la tarda a l’Hospitalet de Llobregat.
La mobilització es farà finalment dilluns a les 19 h a la plaça Urquinaona de Barcelona. La convocatòria inicial incloïa diverses columnes, entre elles una amb sortida des de Sabadell, a més de Barcelona, Badalona, Cerdanyola, Terrassa, el Maresme i la línia R2 sud.
Equipaments tancats a les 19 h
Els equipaments municipals que estiguin oberts aquest dissabte tancaran a les 19 h, amb l’objectiu de facilitar el retorn dels treballadors als seus domicilis abans que entrin en vigor les restriccions de mobilitat.
A escala catalana, el Govern també ha anunciat la limitació de la mobilitat no essencial a les comarques amb avís màxim per pluges torrencials, i també la suspensió d’activitats al medi natural, parcs i jardins urbans. Protecció Civil ha informat també de l’enviament d’un ES-Alert a les zones afectades.
Recomanacions davant l’episodi
L’Ajuntament demana evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles i seguir les indicacions dels serveis d’emergència. També recorda que no s’han de travessar rius, rieres, barrancs ni zones inundables, ni a peu ni amb vehicle.
Tampoc es recomana estacionar en rieres, torrents, punts baixos o espais on es pugui acumular aigua. Si és imprescindible circular, cal reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat.
En cas que entri aigua en un edifici, cal evitar baixar a soterranis, garatges o altres espais baixos que puguin quedar inundats.
Finalment, el consistori recorda que el Rodal continua tancat per les mesures relacionades amb la pesta porcina i demana respectar les restriccions i la senyalització.