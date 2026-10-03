Alerta màxima per la pluja al Vallès Occidental: Sabadell afronta un episodi meteorològic excepcional

Sabadell i bona part del Vallès Occidental es troben sota avís vermell per l’arribada d’un episodi de pluges especialment intens. El Meteocat preveu que la situació s’intensifiqui durant les pròximes hores, amb el període de més risc entre aquesta matinada i diumenge al migdia.
L’episodi ha portat Protecció Civil a activar la fase d’alerta del pla INUNCAT davant la previsió de precipitacions intenses i acumulacions importants d’aigua. Els xàfecs podrien anar acompanyats de tempesta i d’altres fenòmens meteorològics adversos, com fortes ratxes de vent.
Protecció Civil ha alertat aquest dissabte d'un temporal "excepcional" que fins i tot podria provocar la generació d'un "mini-huracà mediterrani" a Catalunya en les pròximes hores. En una roda de premsa, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que s'enviarà un ES-Alert a les comarques amb més risc, que són bona part de les del litoral català central, tot el nord-est, com també algunes zones de la Catalunya Central, per alertar de la perillositat de l'episodi, entre elles es troba el Vallès Occidental. A més, el Govern anunciarà en les pròximes hores mesures que estaran vigents entre els 8 del vespre i diumenge al migdia. Solé ha recomanat suspendre activitats amb concentracions de gent, a l'exterior o que impliquin mobilitat. "No és el moment", ha avisat.
El Vallès Occidental, entre les comarques amb avís vermell
La situació afecta especialment el Vallès Occidental, que figura entre les comarques incloses en el nivell d’avís més alt. També hi ha alerta vermella al Vallès Oriental i a diverses comarques del litoral, prelitoral i nord-est de Catalunya.
Les comarques amb l'avís vermell, el més alt, són: Alt Empordà, Baix Empordà, Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès i Moianès. Des del servei de trànsit adverteixen: "Cal evitar la mobilitat si no és necessari i prioritzar la màxima prudència en els desplaçaments".
Recomanacions davant les pluges
Des de l’Ajuntament de Sabadell es demana a la ciutadania que segueixi l’evolució de la situació meteorològica i adopti mesures de precaució, especialment durant les hores de més intensitat.
Entre les principals recomanacions hi ha: "Evitar travessar zones inundades, no aparcar ni circular per rieres i punts subterranis susceptibles d’inundar-se i extremar la prudència en les activitats a l’aire lliure".
També es recomana limitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles. En cas d’haver d’agafar el vehicle, cal reduir la velocitat i mantenir una distància de seguretat suficient.