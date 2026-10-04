El temporal deixa 172 litres per metre quadrat a Sabadell i desenes d’incidències

Matinada marcada per les pluges torrencials a Sabadell. L’estació del Parc Agrari ha acumulat 172 litres per metre quadrat des de l’inici de l’episodi, una de les quantitats més elevades registrades a Catalunya. El moment de màxima intensitat es va produir al voltant de les dues de la matinada, quan es van arribar a registrar 43,5 litres per metre quadrat en molt poc temps.
Les dades situen el Parc Agrari de Sabadell com la sisena estació de Catalunya amb més precipitació acumulada durant aquest episodi. El registre, actualitzat fins a les cinc de la matinada, dona una idea de la intensitat amb què la pluja ha afectat la ciutat durant les últimes hores.
L’episodi també ha provocat un volum important d’avisos als serveis d’emergències. El 112 ha rebut 5.156 trucades fins a les set del matí d’aquest diumenge, relacionades amb 3.598 incidents a Catalunya. El Barcelonès concentra més de la meitat dels avisos, seguit del Maresme. Al Vallès Occidental s’han registrat l’11,2% de les trucades, fet que converteix la comarca en una de les zones més afectades per l’episodi. A Sabadell, concretament, s’han comptabilitzat 111 trucades al 112 fins a les cinc del matí. Sabadell forma part de les cinc poblacions amb més trucades pel temporal de pluja, amb un total de 190 registrades fins a les 11.00 hores.
44 actuacions dels Bombers durant la nit
Els Bombers han fet 44 actuacions a Sabadell al llarg de la matinada. Bona part dels avisos han estat relacionats amb inundacions i entrades d’aigua en habitatges, locals i garatges, però també s’han registrat caigudes d’arbres, embornals obstruïts, desperfectes en cobertes i altres incidències. Han estat tallats dos ponts de la Gran Via, també s'han vist afectats: tres grups de semàfors sense funcionament i tretze carrers que han patit incidències a l’enllumenat públic durant la nit. Han hagut tres vehicles atrapats on els seus conductors van estar rescatats sense conseqüències.
Entre les actuacions, segons detallen els Bombers, hi ha hagut intervencions per garatges inundats i baixos afectats per l’aigua, i també incidències en diversos habitatges. Els Bombers també han retirat fulles i altres elements que obstruïen embornals, com en un punt del carrer de Sardà, on l’acumulació impedia que l’aigua entrés correctament al clavegueram.
Els arbres caiguts també han obligat a intervenir en diferents punts. Se n’han registrat, entre d’altres, a la C-58, a la cruïlla de la carretera de Barcelona amb el carrer de Sant Cugat i a la B-124. També s’ha actuat per un arbre caigut a la plaça del Taulí i per un altre al Molí de l’Amat, a tocar del riu Ripoll. Un altre dels espais afectats és el bosc de la Concòrdia, que aquest matí presenta zones enfangades i grans acumulacions d’aigua
El temporal també ha provocat afectacions en habitatges i edificis. Els Bombers han informat d’entrades d’aigua en pisos, cases, locals i cafeteries, com també de desperfectes en sostres i falsos sostres. Entre els punts afectats hi ha el carrer d’Homer i el carrer de Tetuán. A la carretera de Caldes també s’hi ha registrat una esllavissada amb acumulació de fang i pedres, mentre que en altres punts s’han hagut d’atendre vehicles que havien quedat atrapats en zones amb acumulacions d’aigua.
Carreteres afectades al Vallès Occidental
La situació viària continua sent canviant aquest diumenge al matí i diverses carreteres de l’entorn del Vallès Occidental presenten afectacions. A Terrassa, la N-150 està afectada per una esllavissada i actualment s’hi dona pas alternatiu, amb retencions i lentitud en tots dos sentits. També hi ha pas alternatiu a la C-1415a, a Castellar del Vallès, per una esllavissada, amb retencions en tots dos sentits. A més, la BV-1462, entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, es manté tallada en tots dos sentits per esllavissades.