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El Govern de la Generalitat aixeca les restriccions de mobilitat per la pluja al Vallès Occidental

Sabadell

Un Es-Alert enviat aquest matí comunica la fi de les limitacions en dotze comarques, tot i que Interior demana mantenir la precaució i evitar rius i rieres

  • Afectacions viàries per la pluja a Can Feu -
Publicat el 04 d’octubre de 2026 a les 11:17

El Govern de la Generalitat ha enviat aquest diumenge, poc abans de les 11 h, un nou Es-Alert per comunicar l’aixecament de les restriccions de mobilitat que afectaven dotze comarques, entre elles el Vallès Occidental.

Les limitacions, que inicialment s’havien de mantenir fins a les 14 h, deixen de ser efectives abans del previst. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha explicat la decisió i ha remarcat que la recuperació de la mobilitat s’ha de fer amb "precaució i prevenció".

Interior manté la recomanació d’extremar la prudència davant les possibles conseqüències de les pluges acumulades i demana a la ciutadania que eviti acostar-se a rius i rieres, especialment en punts on encara hi pugui haver acumulacions d’aigua o cabals elevats.

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