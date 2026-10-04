ARA A PORTADA
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Sabadell El Govern de la Generalitat aixeca les restriccions de mobilitat per la pluja al Vallès Occidental Redacció
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El Govern de la Generalitat aixeca les restriccions de mobilitat per la pluja al Vallès Occidental
Sabadell
Un Es-Alert enviat aquest matí comunica la fi de les limitacions en dotze comarques, tot i que Interior demana mantenir la precaució i evitar rius i rieres