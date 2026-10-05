Plou sobre mullat: el temporal afecta Rodalies amb talls en el servei de l'R4

El temporal dels últims dies té afectacions importants en la mobilitat de Sabadell, el Vallès Occidental i el conjunt de Catalunya. Aquest dilluns, Rodalies ha iniciat el servei amb trams de l'R1, l'R2, l'R4 i les línies R7, R8 i R11 sense circulació ferroviària pels efectes de les pluges i amb aquests trams amb servei alternatiu per carretera. En clau comarcal, a l'R4 es fa amb autobús de Manresa a Terrassa-Estació del Nord. A Terrassa i Sabadell també es podran utilitzar els autobusos de línia i el servei de FGC fins a Barcelona. Tot i això, des de la companyia asseguren que la línia Barcelona-Vallès funciona amb la freqüència de pas alterada a causa de les pluges.
Alhora, les línies R7 i R8 no funcionen en tot el recorregut i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. El mateix passa a l'R11, on hi ha servei per carretera directe entre Girona i Sant Andreu i entre Portbou i Maçanet-Massanes. A l'R1 no hi ha circulació entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, que es presta amb autobusos; mentre que a l'R2 nord es fa per carretera el tram entre Granollers Centre i Sant Celoni. El Vallès Oriental és un dels llocs més colpejats per les precipitacions aquest matí. La circulació de trens ha quedat totalment interrompuda a Granollers arran de la inundació de les vies, segons ha confirmat Adif.
El caos afecta sabadellencs i vallesans que es desplacen per diferents línies. Pel que fa a l'R1, hi ha alguns trens que fan el recorregut l'Hospitalet-Arenys (és la relació Maçanet-l'Hospitalet) i d'altres (els Mataró/Blanes-l'Hospitalet) es queden a Badalona per enllaçar amb l'L2 del Metro. Això és així per una qüestió de capacitat del túnel de passeig de Gràcia, ja que el túnel de plaça Catalunya encara no és transitable, segons han indicat fonts de Renfe. A l'estació de Sants, les pantalles no funcionen correctament i fonts d'Adif han explicat que estan corregint manualment tots els horaris i que confien resoldre els problemes com més aviat millor. S'ha hagut de deshabilitar tot el que hi havia programat, derivat dels canvis en el servei. Adif ha posat personal extra per fer aquesta feina manualment i que les pantalles indiquin el funcionament actualitzat del servei.
Problemes a les carreteres
En paral·lel, quatre carreteres es troben tallades i sis més tenen carrils inhabilitats, segons informa Trànsit. Al Vallès, es troben tallades per esllavissades la C-1415a –cap a Terrassa– a Castellar del Vallès i es demana precaució a la C-58 de Barcelona a Sabadell per bassals d'aigua. També es troben tallades les sortides i entrades a l'AP-7 a Cardedeu. Aquesta via presenta 15 quilòmetres de lentitud i aturades entre la Roca del Vallès i Barberà el Vallès en sentit Tarragona. En sentit sud, també hi ha més de sis quilòmetres de retencions entre Castellbisbal i Sant Cugat. A més, en sentit Girona hi ha cinc quilòmetres de congestió entre Sant Cugat i Castellbisbal.
Fora de la comarca, també està tallada la BV-5159 entre la Roca i Vilanova del Vallès. Per inundacions, hi ha un tall a la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la GI-882 a Blanes. Pel que fa als carrils tallats, n'hi ha a l'AP-7 a Montmeló en sentit Tarragona per la caiguda d'uns arbres, a la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Parets, a la C-35 a Vidreres -es troba tallada la sortida 87-, a la GI-682 entre Tossa i Sant Feliu; i a l'N-150 a Terrassa. En aquests dos últims trams es dona pas alternatiu i també a la GI-681 a Tossa de Mar.