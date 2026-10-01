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Els Bombers es despleguen a la comissaria de Mossos de Cerdanyola per un incendi en un laboratori

Cerdanyola del Vallès

Les instal·lacions van haver de ser evacuades momentàniament

  • Cartell d'una comissaria dels Mossos
Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 15:02

Els Bombers de la Generalitat es van haver de desplegar dimecres a la tarda per un incendi a la comissaria de Mossos d'Esquadra a Cerdanyola del Vallès. El foc, originat de forma accidental, va afectar el magatzem d'un laboratori en l'equipament de la policia catalana. En arribar, els efectius van localitzar ràpidament les flames i van poder extingir l'incendi. El fum sortia de l'edifici, a l'avinguda del Parc Tecnològic, generant incertesa entre els agents presents. El succés, que va tenir lloc cap a les quatre de la tarda, va obligar a una evacuació preventiva de les instal·lacions vallesanes. De seguida, es va recuperar la normalitat, sense danys personals.

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