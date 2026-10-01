ARA A PORTADA
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Sabadell La majoria de partits de Sabadell, junts per reprovar el regidor de Vox pel gest del tret al clatell Jan Cañadell Puigmartí | Albert Acín Serra
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Sabadell La nova campanya de vacunació contra la grip i la covid a Sabadell, a partir de dilluns Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Les obres de la ronda de Collsalarca, a l'equador: "Està quedant molt bé, pensàvem que tindríem més afectacions" Aleix Pujadas Carreras
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Sant Quirze del Vallès Quan el Parkinson no és rival a l'altra banda de la taula de ping-pong Marc Béjar Permanyer
Els Bombers es despleguen a la comissaria de Mossos de Cerdanyola per un incendi en un laboratori
Cerdanyola del Vallès
Les instal·lacions van haver de ser evacuades momentàniament