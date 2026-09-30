35 anys de blues a Cerdanyola

Les guitarres, les harmòniques i els pianos tornaran a ressonar a Cerdanyola, convertida en la capital d'un gènere musical icònic. La 35a edició del Festival Internacional Blues portarà novament noms destacats del panorama artístic de la disciplina. El certamen va néixer l’any 1988 i, després de 35 edicions, s’ha consolidat com una de les grans cites del blues a Catalunya i com un dels festivals de més trajectòria de l’Estat. "Som a tocar de Barcelona i molts cops sembla que tot hagi de passar allà. Però no és així. La rodalia té molta cultura i és un motor importantíssim", reivindica al Diari el director del FIBC, José Antonio Guillem. Del 2 a l’11 d’octubre, la localitat vallesana tornarà a omplir-se de música amb una programació que combina grans artistes internacionals, catalans i estatals, propostes emergents i una àmplia varietat d’estils vinculats al blues. "Ho tenim tot enllestit i estem ultimant detalls. Organitzant l'arribada d'artistes", apuntava fa uns dies Guillem.
Durant la presentació, el regidor cerdanyolenc de Grans Esdeveniments, David González, destacava en la mateixa línia que el FIBC és "el festival de música més important de la ciutat" i remarcava que Cerdanyola és "una ciutat musical, que viu la música en directe". En aquest sentit, va fer valdre un desplegament que combina artistes internacionals i talent de proximitat i que permetrà gaudir de música en directe durant deu dies. González també va subratllar la implicació de la restauració i del comerç, que contribueixen a estendre el festival per diferents espais de la ciutat amb nombrosos concerts. El Parc Xarau, que per tercer any consecutiu acollirà l’escenari central, es consolida com un dels grans espais del festival, juntament amb el Mercat de les Fontetes, que tornarà a acollir el Blues&Tapes.
"Veiem el blues com un arbre amb moltes branques. Hi ha blues clàssic, blues-rock... S'entén com una disciplina molt oberta. I això ens diferencia", expressa Guillem. En total, hi haurà més una quarantena de propostes repartides per tota la localitat. "És un atractiu molt gran. Són espais diferents per tota la ciutat. És el secret que hàgim durat tants anys, sobrevivint fins i tot a la pandèmia. Quan vas pel carrer aquests dies, hi ha un concert en cada cantonada i en cada bar", s'enorgulleix el director, al capdavant del festival des de fa una dècada.
On es faran els concerts?
La Carpa Xarau concentrarà bona part de la programació internacional i estatal. El festival s’inaugurarà divendres amb JOEL i Jan Nieto i continuarà amb noms com Johnny Rawls, una de les grans figures del soul blues de Mississipí; Gonzalo Portugal, que compartirà cartell amb ell el dissabte 3; o la proposta especial d’A Contra Blues amb la Jove Orquestra de Cerdanyola (JOC) i la Cerdanyola Blues Band, el diumenge 4, per celebrar els 20 anys de trajectòria de la formació. El xou continuarà el divendres 9 d’octubre amb Al Dual i Ángela Hoodoo i dissabte 10 amb D.K. Harrell i Ster Wax, en una jornada que serà especialment significativa per a la cantant, que iniciarà a Cerdanyola una nova etapa artística en solitari. El festival es clourà diumenge 11 amb Ana Popovic i Adama Janlo.
El cartell internacional es completa amb Andrew Duhon, que actuarà a l’Ateneu el dijous 8 d’octubre, i Oleándole, que el dimecres 7 portarà a la Casa de Andalucía la seva particular fusió entre el jazz i el flamenc. Tots els concerts són gratuïts. L’actuació d’Oleándole a la Casa de Andalucía requerirà reserva prèvia per qüestions d’aforament. Les entrades es poden recollir a l’Ateneu. A més, hi ha altres activitats com les jam-session a les nits i propostes per als més petits.