El barri de Can Vilar es prepara per canalitzar l'expansió residencial de Sentmenat

L'habitatge ha estat objecte de debat durant els últims dies a l'Estat. Les maniobres per garantir un parc d'immobles accessible han marcat l'agenda política. En clau vallesana, la carpeta ha estat a l'ordre del dia a Sentmenat. Amb més de 9.500 habitants, el municipi es prepara per a un creixement que situa la zona de Can Vilar com el principal motor. Així, el ple de setembre va aprovar la formalització del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per impulsar la construcció d’habitatges amb protecció oficial en un solar municipal situat a l’avinguda de les Teixidores. L’acord estableix el marc de col·laboració entre les dues administracions per fer realitat una promoció que podrà arribar fins a un màxim de 94 habitatges protegits. De moment, fonts del consistori consultades no avancen el calendari de les obres.
La declaració d'intencions en aquest entorn no és nova. El febrer passat l'Ajuntament va aprovar la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en l'àmbit de dues parcel·les del sector per incrementar l'habitatge públic i, alhora, dinamitzar l'activitat econòmica. El replantejament redistribuïa els usos per concentrar el sostre comercial en una de les parcel·les, de titularitat privada, per l'implantació d'un establiment del grup Bon Preu –una entesa rubricada fa pocs dies–. Si les obres avancen segons el calendari fixat, l’obertura del nou supermercat està prevista durant el primer trimestre del 2027.
La modificació impulsada per l'equip de govern, PSC i Junts, va rebre alguna negativa de l'oposició. Des d'ERC especifiquen que el partit s'alinea amb l'aposta pel creixement residencial en un sòl destinat a aquest ús. "Primer, vam votar a favor perquè s'eliminés la planta baixa per a comerç i es convertís en habitatge, perquè volem que augmenti el nombre de pisos disponibles. Però vam tenir poc temps per valorar el document. A més, un grup d'uns quinze veïns va presentar algunes objeccions i creiem que s'ha minimitzat la seva reivindicació. Cal més transparència", sosté la portaveu republicana Carme Torrents, que tot i això veu amb bons ulls l'edificació prevista. L'Associació de Veïns celebra l'impuls, però avisa que la destinació que se li pugui donar a aquests habitatges un cop finalitzat del conveni de 75 anys anys és una incògnita.
Durant el procés administratiu, alguns sentmenatencs han expressat certs dubtes. Entre els residents de Can Vilar hi ha diferents postures davant el repte de canalitzar la pujada demogràfica al poble. Les reticències afloren per la tipologia dels futurs blocs, que per a alguns suposarà "devaluar" els pisos actuals. "Tenim dubtes que això sigui una oportunitat. La zona presenta mancances en manteniment i molts pensem que portarà una certa degradació. I pot alterar la tranquil·litat que teníem fins ara. Posar un supermercat amb benzinera i més pisos suposarà inevitablement més mobilitat i enrenou", resumeix Susana Alcalde, resident en el barri. El canvi per sumar places d'aparcament en els mateixos edificis respon, en part, a aquest neguit. El projecte de la variant, més al sud, ja va preveure un traçat allunyat dels immobles, deixant marge per al desenvolupament urbanístic.
A través del conveni formalitzat en seu política, l’Ajuntament encarrega a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la tramitació del concurs públic que permetrà seleccionar el promotor encarregat de construir els habitatges. El consistori destaca que el moviment garanteix un mínim del 25% dels habitatges per a joves de 35 anys o menys. Així mateix, també es reservarà fins a un 10% dels habitatges per atendre situacions de vulnerabilitat residencial. Pel que fa als criteris d’accés, el conveni estableix requisits d’empadronament que s’aplicaran d’acord amb els límits i les condicions que marca la normativa vigent en matèria d’habitatge protegit. La promoció es desenvoluparà en un solar municipal de 3.182 metres quadrats qualificat íntegrament per a habitatge de protecció oficial, fruit de la modificació urbanística aprovada per fer-ho possible. L'expansió ja està en marxa.