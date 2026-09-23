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El Cor de Sentmenat posarà la música al concert solidari d'Oberts al Món

Sentmenat

L’acte se celebrarà el dissabte 3 d’octubre a l’Auditori Municipal de Terrassa en favor de projectes educatius a Guatemala

  • El cor de Sentmenat -
Publicat el 23 de setembre de 2026 a les 15:19
Actualitzat el 23 de setembre de 2026 a les 15:23

L’ONG de Terrassa Oberts al Món celebra un any més el seu concert solidari en benefici de projectes educatius a Guatemala. Enguany, tindrà lloc el pròxim dissabte 3 d’octubre a les 19 h a l’Auditori Municipal de Terrassa i estarà protagonitzat pel Cor de Sentmenat. L'entitat sentmenatenca presenta La Nostra Cançó, un recorregut per la música catalana que combina obra coral, sardanes, havaneres, nova cançó i cançó popular, reivindicant aquest patrimoni com a expressió de cultura, cohesió i identitat. El concert serà a benefici dels projectes educatius que l'associació terrassenca impulsa al país centreamericà. Durant la vetllada es compartiran imatges del darrer viatge al lloc i dels projectes desenvolupats al llarg d’aquest últim any.

Les entrades solidàries tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir a través de la plataforma Entrapolis. També es poden fer pagaments o fila 0 per Bizum amb el codi de campanya ONG 07513 tant abans com el mateix dia de l’esdeveniment. Totes les aportacions recollides aniran íntegrament destinades a projectes d’Oberts al Món. Els assistents trobaran també una paradeta d’artesania guatemalenca per poder col·laborar i fer els seus donatius.

  • Visita a una de les escoles de Guatemala de l`ONG Oberts al Món

El president de l’ONG, Jaume Farrés, fa una crida als terrassencs a gaudir d’una “vetllada de música inoblidable en benefici de l’educació a Guatemala”. “Ens agradaria que la família d’Oberts al Món creixi i siguem cada vegada més les persones que amb el nostre petit gra de sorra contribuir a garantir un dret universal com és l’educació en un país on encara hi ha moltes mancances”. L’espectacle del cor es construeix a partir d’un trajecte artístic que dialoga entre la tradició i la reinterpretació contemporània del repertori coral, amb una voluntat clara de connectar emocionalment amb el públic i reivindicar la cançó catalana com a eina de cohesió social, transmissió cultural i símbol de la nostra identitat com a poble. 

 

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