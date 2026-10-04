VÍDEO | Aglomeracions als trens d’FGC després de recuperar el servei mentre Rodalies continua aturada

La mobilitat ferroviària es recupera de manera desigual aquest diumenge després de les fortes pluges que han afectat Catalunya. Mentre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reprèn progressivament el servei a la línia Barcelona-Vallès, Rodalies encara no ha recuperat la circulació i continua revisant l’estat de la infraestructura abans de restablir els trens.
Aquesta situació està concentrant bona part de la demanda a FGC, l’únic servei ferroviari que permet actualment connectar diversos punts del Vallès Occidental amb Barcelona. Les
aglomeracions ja són especialment visibles en els primers trens que han començat a circular, tal com es pot observar en aquest vídeo del primer servei operatiu de les línies S1 i S2. El comboi arriba a Sant Cugat amb una ocupació molt elevada i pràcticament sense capacitat per acollir més passatgers.
Un dels primers trens d`FGC que han recuperat el servei
CEDIDA
La situació respon, en part, a la limitada freqüència amb què s’ha reprès inicialment el servei. A la línia Barcelona-Vallès, FGC ha informat que
la S1 circula amb un tren per hora i sentit entre Plaça Catalunya i Terrassa Nacions Unides, mentre que la S2 ofereix un tren per hora i sentit entre Sant Cugat i Parc del Nord. Amb una oferta encara molt reduïda i sense el servei habitual de Rodalies, la demanda es concentra en els pocs combois disponibles.
La
situació de Rodalies, però, encara és diferent. Des de la companyia s’ha informat que s’està revisant l’estat de la infraestructura i que es duen a terme marxes exploratòries abans de reprendre la circulació. El servei es restablirà progressivament a mesura que es comprovi que les vies i les instal·lacions són segures.
La recomanació per als usuaris és consultar l’estat del servei abans de desplaçar-se i seguir les actualitzacions oficials de les companyies ferroviàries.
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