Molts castellarencs han advertit en les últimes setmanes un increment de llums de Nadal en determinats emplaçaments. La vila donarà el tret de sortida a la campanya el dijous 26 de novembre amb l’encesa a la plaça del Mercat. L’activitat començarà a les 18 hores amb una xocolatada i el repartiment de globus amb llum LED i continuarà, a les 19 hores, amb l’encesa dels llums. Amb aquest acte, s’il·luminarà tot l’enllumenat de la vila, que enguany s’amplia fins arribar a prop de 1.500 elements decoratius i reforça el recorregut de la Cavalcada dels Reis d’Orient. Com és habitual, la CuCo, el personatge local en aquestes dates, conduirà la cerimònia. Enguany, interpretarà una cançó abans dels parlaments David Casé, en representació de l’Associació de paradistes del Mercat Municipal; Mireia Juliana, presidenta de Comerç Castellar, i l’alcaldessa, Yolanda Rivera.
Els assistents a l’acte podran veure el moment en què, a la plaça del Mercat, començarà a lluir l’avet artificial que s’hi va instal·lar per primer cop el Nadal passat. L’arbre fa uns nou metres d’alçada, inclosa l’estrella, i està decorat amb uns 8.700 punts de llum LED i un centenar de boles de diferents mides. A més, hi haurà música amb les cançons de les Llumenetes. D’altra banda, l’arbre que fins al 2024 havia presidit la plaça del Mercat, una estructura il·luminada de cinc metres d’alçada, s’instal·larà aquest any a la plaça de la Fàbrica Nova. L'indret acollirà l'endemà la Fira de Nadal i una pista de gel sintètic fins que finalitzi la programació.
Durant l’acte de l’encesa dels llums, coorganitzat per l’Ajuntament, Comerç Castellar, el Mercat Municipal i Espaiart, es repartiran exemplars de l’edició de butxaca del programa de Nadal, que també es podrà trobar als equipaments municipals.
Un enllumenat que dona continuïtat al recorregut de la Cavalcada
La principal novetat d’aquest Nadal és el reforç de l’enllumenat als carrers i espais per on passaran els Reis d’Orient. L’Ajuntament hi instal·larà decoracions per donar continuïtat visual al recorregut i ambientar els carrers durant les festes. En conjunt, la campanya preveu prop de 1.500 elements decoratius, 900 més respecte l’any anterior. Tots els llums són de tecnologia LED i, per tant, eficients des d’un punt de vista energètic. El recompte inclou peces i conjunts com ara cordons, garlandes i arcades.
Entre les novetats destacades, els arbres del carrer de Portugal es guarniran amb cordons lluminosos, mentre que els carrers de Suïssa i de Barcelona i l’avinguda de Sant Esteve tindran llums en ziga-zaga. Als carrers de Sala Boadella i de Montcada i a la plaça del Mercat s’hi instal·laran garlandes amb efecte de caramells. La carretera de Sentmenat lluirà un sostre de cordons i cinc arcades, que se sumaran a les del Passeig. La façana i les pèrgoles del Palau Tolrà també tindran decoració vegetal amb llums LED i al carrer Salvador Espriu, al costat de la rotonda d’Eulàlia, Jerònima i Violant, s’ornamentaran les palmeres amb il·luminació nadalenca. L’enllumenat també arribarà als accessos de Sant Feliu del Racó, de l’Aire-Sol A-B, de l’Aire-Sol C, de l’Aire-Sol D – El Balcó i de Can Font – Ca n’Avellaneda. També que aquest any es tornaran a col·locar bústies perquè els infants puguin dipositar la carta als Reis Mags de l’Orient a les places del Mercat, de la Fàbrica Nova i de Catalunya, a Can Font i a l’Aire-Sol D.