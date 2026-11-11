Convoquen una manifestació per exigir millores al C4 entre Castellar i les urbanitzacions

El malestar amb el funcionament de la línia C4 ha anat creixent en els últims mesos a Castellar. La situació no és aliena a l'Ajuntament. La mateixa alcaldessa, Yolanda Rivera, s'ha pronunciat darrerament sobre la voluntat de reunir totes les parts –Moventis com a empresa gestora i la Generalitat com a organisme competent– per millorar el desplegament. Fonts de l'operadora confirmen que s'està en contacte amb Territori per abordar la qüestió.
Els usuaris, farts de la ineficient resposta en la carretera, han convocat una concentració ciutadana pacífica aquest dissabte, 14 de novembre, a la plaça del Mercat. L'objectiu és reclamar millores urgents al transport públic utilitzat per veïns de Sant Feliu del Racó, l'Airesol, El Balcó de Sant Llorenç, Can Font i altres zones del municipi. "Estem cansats de patir incompliments, busos que passen tard o no passen", diu Laura Elena, promotora de la iniciativa.
En el text presentat, denuncien insuficiència d'horaris i freqüències, absència de servei els dissabtes a la tarda i els diumenges, manca de servei durant el mes d'agost i avaries de vehicles, incloses incidències a portes que susciten preocupació per la seguretat dels passatgers. Aquestes circumstàncies, asseguren, dificulten els desplaçaments per motius laborals, educatius, sanitaris i personals. La reivindicació compta amb el suport de 1.475 firmes recollides a través de Change.org i fa temps que el neguit és la comunitat d'afectats.
La jornada vol evidenciar el neguit de tot el col·lectiu, que s'ha citat a partir de les 11. Durant l'acte es llegirà un manifest per exigir canvis.