Un accidentat matí per sortir de Castellar aquest 11-N

Com és habitual, la vaga general ha comportat afectacions per als ciutadans que han sortit de casa. Sobretot, aquells que han anat a treballar. Més enllà del debat intern o els comentaris que puguin suscitar una decisió en qualsevol dels dos sentits –sumar-se o no a l'aturada–, hi ha una frase que acompanya sempre aquestes cites: "existeix el dret a fer vaga i a no fer-ne", s'argumenta com un mantra.
La jornada d'aquest dimecres ha deixat clar que hi ha un seguit de conseqüències imprevisibles associades a la decisió presa. Començant pels conductors que a primera hora buscaven en els camins de sorra a tocar del riu Ripoll alternatives per arribar a les empreses o oficines. L'escena s'ha viscut en el trajecte entre Castellar i Sabadell. Els grups de whatsapp s'omplien de missatges advertint de les incidències anunciades per una diada històrica. Els comitès de vaga s'han mobilitzat per aturar-ho tot i fer-se sentir, amb proclames exigint condicions de vida dignes i voluntat transformadora de les institucions.
El primer entrebanc per a molts castellarencs ha aparegut per sorpresa, amb una acció a la carretera B-124 que ha durat al voltant de dues hores. Un grup de manifestants s'ha concentrat a l'asfalt per paralitzar el trànsit. La Policia Local, desplegada en aquest tram, havia tallat la via en l'última rotonda de sortida del polígon del pla de la Bruguera. De seguida, però, un dels concentrats ha tallat la cinta. Sense presència de cap agent a la zona, els conductors es preguntaven entre ells què fer. Molts han avançat fins a l'aglomeració, custodiada pels efectius del cos de seguretat. Alguns viatgers al volant dels vehicles han acabat identificats, amb l'amenaça d'haver-se de gratar la butxaca. La mesura ha despertat la indignació dels usuaris de la via, que lamentaven la possibilitat de ser castigats a pesar de la incertesa viscuda en el moment.
L'incident no ha passat desapercebut a les xarxes socials, que obrien el debat sobre l'assenyalament a uns conductors que s'han vist sorpresos pel col·lectiu citat a l'asfalt amb pancartes per un habitatge públic, digne i de qualitat. El moviment estratègic també ha afectat el transport públic, amb autobusos frenats a la sortida de Castellar. El caos circulatori ha propiciat la utilització de rutes infreqüents, més enllà dels camins del rodal. Tot plegat, amb pas obligat per Sentmenat o Terrassa per moure's fins a Sabadell. Una situació excepcional que evidencia les limitacions d'una xarxa viària amb poques 'escapatòries' per als veïns de la vila.
Segur que molts no han tingut cap més remei que fer tard a la destinació prevista. Són els efectes d'una vaga àmpliament promoguda pel teixit associatiu. Pocs minuts després de les nou, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han deixat de funcionar –fins aleshores, ho feien amb serveis mínims–, un fet que encara complicava més el desplaçament d'aquells vallesans que haguessin d'allargar el recorregut fins a llocs com Barcelona. "Anem a buscar algun bus que ens hi porti", es resignaven un parell de joves a l'estació de Sabadell Nord.