Les escoles de Sabadell es buiden per la vaga: "Han vingut només 18 alumnes i menys de la meitat dels treballadors"

Les escoles de Sabadell viuen aquest dimecres una jornada marcada per la baixa assistència d'alumnes arran de la vaga educativa. Un dels exemples més clars ha estat l'escola Roureda, on només han anat al centre 33 dels 388 alumnes matriculats. A més, al voltant del 60% de la plantilla ha secundat l'aturada, segons ha explicat la directora, Laia Ruaix. El centre havia informat prèviament les famílies dels serveis mínims previstos per a la jornada i cada família va prendre la decisió de dur els fills a l'escola, o no. Segons el sindicat USTEC, un 45% del personal educatiu ha secundat la vaga.
Una situació similar s'ha viscut a l'escola Ribatallada, on l'assistència també ha estat especialment baixa: només 18 dels 219 alumnes han anat a classe. "I som menys de la meitat dels treballadors, aproximadament", ha explicat l'equip directiu. Per organitzar la jornada, el centre ha dividit els infants en grups per edats i ha preparat activitats entre jocs o fitxes de matemàtiques i llengua. L'escola també havia comunicat prèviament a les famílies els serveis mínims. A l'escola Nostra Llar, dels 392 alumnes matriculats, n'han assistit 131. Aproximadament la meitat del claustre ha secundat la vaga, segons ha detallat la directora, Cristina Moraño; que ha afegit que "es realitzaran activitats, però no s'avançarà temari" .
Quins són els serveis mínims?
Pel que fa als serveis mínims, Educació ha establert que els centres d'infantil i primària han de comptar amb un docent per cada sis unitats, a més d'una persona de l'equip directiu. Aquesta cobertura és del 50% de la plantilla en el cas dels centres d'educació especial i del 33% a les llars d'infants. També s'ha de garantir un terç del personal als menjadors i a les activitats complementàries, per assegurar-ne el funcionament i la seguretat dels infants.
Més enllà del seguiment d'aquest dimecres, alguns docents consultats han apuntat que el sector acumula moltes jornades de vaga des del curs passat, amb la consegüent pèrdua econòmica que comporten. Per aquest motiu, alguns es plantegen si tornaran a secundar la convocatòria del 26 de novembre, centrada específicament en les reivindicacions educatives.