VÍDEO | Graven un individu llançant deixalles davant d'un edifici del Centre de Sabadell: "N'estem molt cansats"

Els veïns dels portals 93, 95 i 97 del carrer del Marquès de Comillas denuncien una situació de malestar creixent pels abocaments reiterats de deixalles per part del mateix individu. Segons expliquen, els episodis es repeteixen des de fa mesos i formen part d'un conflicte de convivència que ha acabat generant preocupació entre les famílies de la comunitat. Felipe Ramírez, veí del bloc, assegura que "la situació fa temps que s'arrossega" i que els residents estan "molt cansats" de patir aquests incidents. Aquest dimarts, gràcies a un vídeo enregistrat per la càmera de seguretat de la comunitat, han pogut observar l'individu abocant deixalles davant de l'entrada de l'immoble i han volgut denunciar els fets.
Segons relata Ramírez, aquesta persona pernoctava en un espai situat als baixos de l'edifici. Inicialment, alguns residents li havien ofert ajuda, amb aliments, roba d'abrigar i material per protegir-se del fred, però, amb el temps, "l'espai va començar a concentrar més persones". El veí assegura que s'hi produïen episodis de soroll durant la matinada i presumptes consums de drogues i, davant d'això, els residents van decidir intervenir per recuperar la normalitat al bloc fent fora els responsables dels fets. "Des d'aleshores, ha tornat en diverses ocasions per deixar-hi bosses d'escombraries i altres residus", exposa Ramírez. "Fa molt temps que ho arrosseguem", agrega.
Més enllà de la brutícia acumulada, els residents denuncien que l'home hauria protagonitzat episodis d'amenaces verbals contra alguns veïns i assegura que "hi ha molts menors a la comunitat que han agafat por de sortir al carrer". El veí ha fet constar als Jutjats de Sabadell els fets, per presumptes amenaces, i apunta que "denunciarem el cas als Mossos d'Esquadra". Ara, plantegen instal·lar una tanca per impedir l'accés a l'espai on fa mesos que denuncien problemes i vinculen la situació amb el "malestar pels passos soterrats de la Gran Via". "No s'hi pot passar. Fa moltíssim pudor i hi ha persones vivint-hi des de fa temps", tanca.