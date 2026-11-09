CCOO, UGT i la FAVS criden a la vaga de l'11N: "El nostre salari se'n va per tot arreu"

CCOO, UGT i FAVS fan una crida a participar en la vaga general convocada per aquest dimecres, 11 de novembre. En una roda de premsa conjunta aquest dilluns a l’auditori del Casal Pere Quart, on van fer una trobada amb la militància, van explicar que animen a tothom a secudar la convocatòria per lluitar “per garantir drets bàsics i constitucionals”, amb especial atenció a l’habitatge, però també per reclamar salaris més alts i millores en altres àmbits com la salut, l’educació o les pensions. “El nostre salari se’n va per tot arreu excepte per poder gaudir una vida més digna”, va denunciar el secretari general de Comissions Obreres (CCOO) al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Iván Ramos Verdegay, que va remarcar que “hi ha d’haver salaris justos”. El sindicalista va subratllar que “estem en un moment que l’ocupació creix, les empreses cada cop guanyen més diners a costa de salaris baixos i arriba l’hora que reparteixin la riquesa amb la classe treballadora”.
Des de la Unió General de Treballadors (UGT), la seva secretària comarcal, Ester Espigares Martínez, va emfatitzar “la importància de posar al debat polític els problemes reals de la classe treballadora”, especialment després que no s’aprovessin els decrets Maricarmen d’habitatge. Espigares també fa una crida a fer una vaga de consum per part de totes les persones. En aquest sentit, durant el dimecres de vaga el local de CCOO i UGT a la Rambla de Sabadell estarà obert per donar un espai de descans a les persones que participin als piquets. Les reivindicacions i accions per la vaga començaran de matinada i enguany es preveuen més piquets informatius que mai. Els representants sindicals fan en aquestes darreres hores abans de la vaga totes les assemblees possibles per intentar que s’hi sumin el màxim nombre de treballadors possibles.
A part d’aquestes assemblees, s’han repartit pamflets i s’ha fet treball sindical conjunt. També per part de les associacions de veïns, coordinades per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS), s’està difonent la convocatòria de vaga als barris de la ciutat. El president de la federació, Manuel Navas Escribano, considera que la cita ha de ser un “punt d’inflexió” per poder capgirar la situació en els àmbits de l’habitatge, els salaris i els drets socials. “Hem d’intentar sumar per mostrar que això no pot continuar així”, defensa.