Les arts escèniques per a nens amb pares a la presó

És un dia especial a Can Brians. Hi actua l'artista portuguès Pablo Lameiro amb un públic encara més excepcional. Els interns han portat els seus fills petits per gaudir del concert plegats a dins de la presó. "De sobte, un dels interns forma part de l'espectacle i es posa a tocar amb l'artista davant dels seus fills. Va ser un moment molt bonic, a cor obert", recorden visiblement emocionades les codirectores del festival sabadellenc elPetit, Eulàlia Ribera i Isabel Urpí. Des de fa cinc anys, porten les arts per a la primera infància als centres penitenciaris, un projecte amb laSala.
El projecte porta instal·lacions artístiques i tallers per gaudir en família a dins de les presons. També fa possible que els interns amb els seus fills visquin espectacles, a dins i a fora dels centres penitenciaris. L'any 2021 va començar una prova pilot a Brians 2 i a Wad-Ras. Poc després, s'hi va sumar Quatre Camins i després Ponent.
"L'accés a l'art és un dret per a tots els infants, també per als que cada setmana visiten els seus pares en un centre penitenciari. Una visita que no és gens fàcil", explica Domingo Estepa, director general d'Afers Penitenciaris de la Generalitat. A Wad-Ras algunes mares conviuen amb els seus fills fins als 3 anys. "A les presons conflueixen estigmes, prejudicis i fracassos socials. Són entorns hostils on es pateix de manera extrema. Projectes com aquests són petits miracles, una palanca de canvi, una passarel·la cap a la comunitat, experiències transformadores en molts casos després de penes molt llargues", afegeix Estepa. Segons assegura sobre la reinserció, "un 80% dels interns desisteixen de la seva carrera delictiva".
Mentre els pares i les mares viuen arts escèniques amb els seus fills, "s'expressen emocions que a vegades costen d'articular amb paraules", expliquen Ribera i Urpí. Aquestes experiències –asseguren– permeten treballar la comunicació, l'autoestima i el respecte. Entre els objectius, hi ha "universalitzar el dret de viure l'art en família, desestigmatitzar, afavorir la no reincidència i proporcionar espais de qualitat familiar".
A banda de centres penitenciaris, el festival interactua amb centres educatius i professors, educadors socials, famílies, terapeutes... "Des del principi hem estat un festival atrevit. Hem creat sense por, amb una mirada contemporània que va més enllà de la narrativa clàssica", diuen les codirectores.
Un festival de referència
La 22a edició del festival elPetit desplegarà 13 espectacles dedicats al públic a la primera infància (dels 0 als 5 anys) entre el 19 i el 22 de novembre. No només a Sabadell, que és la seu, sinó a 13 ciutats més, amb propostes de companyies d'arreu de l'Estat i quatre d'internacionals, que aterraran a teatres, auditoris, biblioteques i al carrer. En total seran gairebé un centenar de funcions, entre les escolars i les familiars. Sabadell acollirà una quinzena de representacions, repartides entre el Teatre Principal, l'Estruch, laSala i les biblioteques Vapor Badia, Ponent i Nord.