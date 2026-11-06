ARA A PORTADA
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Sabadell La Policia estrena un velocímetre per detectar patinets elèctrics 'trucats' a Sabadell Marta Ordóñez
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Sabadell L'esquerra del PSC troba a faltar habitatge públic al pressupost de Sabadell Albert Acín Serra
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Sabadell A Madrid no, però a Sabadell sí: En Comú i Podem es presentaran junts a les municipals del 2027 Albert Acín Serra
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50 anys explicant la ciutat El comerç de Sabadell reclama més suport i carrers vius per afrontar la transformació del sector León Guerrero
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Sabadell La casa Taulé, de nou en venda set anys després per un preu milionari Aleix Pujadas Carreras
Jaume Madaula i Maite Soler reciten poesia divendres a l'Àgora
Cultura i oci
Estaran acompanyats de Ria Dueñas i de la música de Noè Escolà