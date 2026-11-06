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Jaume Madaula i Maite Soler reciten poesia divendres a l'Àgora

Cultura i oci

Estaran acompanyats de Ria Dueñas i de la música de Noè Escolà

  • L'actor Jaume Madaula, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 06 de novembre de 2026 a les 12:28

L'Espai Àgora acollirà aquest divendres un recital de poesia amb els sabadellencs Maite Soler i Jaume Madaula, que estaran acompanyats per Ria Dueñas, guardonada aquest any amb el Premi Amadeu Oller. L'espectacle comptarà amb música de Noè Escolà. Serà a les 20h, al cafè-teatre del carrer de Sol i Padrís, 93. L'entrada té un preu de 10 euros, amb consumició inclosa. 

El recital comptarà amb poemes del darrer llibre de Maite Soler, Fruita a l'arbre; textos de Jaume Madaula; i poemes d'Enric Casasses, David Sarsanedas i Gabriel Ferrater.

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