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Joan Dausà començarà 'La gira feliç' el maig de 2027 a Sabadell

Cultura i oci

Serà el primer concert del festival Observa al Parc Catalunya

  • El cantant Joan Dausà -
Publicat el 06 de novembre de 2026 a les 10:33
Actualitzat el 06 de novembre de 2026 a les 10:34

Joan Dausà iniciarà el 2027 La gira feliç. Després de la gira Immortals amb més de 60.000 espectadors, Dausà tornarà a fer concerts amb una gira limitada que s’anunciarà pròximament. La gira feliç arrencarà al Festival Observa de Sabadell el 28 de maig, al Parc Catalunya.

Es tracta d’un viatge en què Dausà preveu oferir les produccions tècniques “més imponents” del panorama musical en català. La gira tindrà com a punt de partida Una cançó feliç, un dels temes que s’inclou en el darrer àlbum publicat, ‘Immortals’. Les entrades pel concert a Sabadell es posen a la venda divendres 6 de novembre a les 20h.

 

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