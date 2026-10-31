La Colla de Gegants i Capgrossos de Sabadell repassa deu anys d’història a través de la fotografia

10 anys de batecs: Els Gegants i Capgrossos de Sabadell des de dins és el títol de l’exposició fotogràfica que la Colla de Gegants i Capgrossos de Sabadell inaugurarà el pròxim 4 de novembre, a les 19.15 h, al Casal Pere Quart. La mostra aplega 25 fotografies de la darrera dècada i vol ensenyar què hi ha darrere les figures que surten a ballar pels carrers: des dels preparatius i els assajos fins a les complicitats entre els membres de la colla i la interacció amb el públic.
Les fotografies són obra de José Antonio Rodríguez, membre de l’entitat, que durant anys ha anat documentant les sortides, especialment les de la Festa Major i les Festes de la Salut. Bona part d’aquest material s’havia anat guardant en un arxiu digital que compartia amb els companys. Amb el temps, la colla va veure que valia la pena donar-li una altra vida. "Ens vam adonar que teníem un recurs molt valuós i que no volíem que es quedés simplement en una carpeta de Google Drive", explica Rodrigo Barahona, president de l’entitat. La iniciativa ha estat possible gràcies a una subvenció de Cultura Popular de l’Ajuntament de Sabadell.
El fil conductor de la mostra són els moments que sovint queden fora de les fotografies més habituals: afinar els instruments, fer una broma abans d'una sortida, reparar un gegant o ajudar un company a preparar-se. "Són moments quotidians, íntims, que potser no són els més visibles, però que són l’ànima de la colla", assenyala Barahona.
La selecció de les imatges no va ser fàcil. Davant dels centenars de fotografies disponibles, la junta va demanar la col·laboració de José Aceituno, fotògraf i comissari de l’exposició, que va fer una primera tria d’entre 50 i 60 imatges. Després, els membres de la junta van votar les seves preferides fins a arribar a les 25 definitives. "Cada vegada que entràvem a la carpeta del Drive ens posàvem les mans al cap. Era impossible escollir-ne només unes quantes", recorda el president.
Totes les fotografies tenen, a més, una història al darrere. N'hi ha que recorden persones que ja no són a la colla, d'altres mostren com han crescut alguns membres o com han anat canviant les responsabilitats dins l'entitat. "No podríem quedar-nos amb una de sola. Totes són significatives", assegura Barahona.
La intenció és que els visitants s'enduguin una mirada diferent de la cultura gegantera i coneguin la feina de totes les persones que fan possible cada cercavila. Perquè, com recorda el president, "darrere dels gegants i els capgrossos hi ha tot un equip que els acompanya i en té cura". L'exposició també vol reivindicar la continuïtat de la colla, que, malgrat tenir una trajectòria molt més llarga, celebra amb aquest recull els darrers deu anys. "El que és digne de celebrar és que la colla continua viva, resisteix i es renova", conclou.