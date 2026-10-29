ARA A PORTADA
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Sabadell Els Mossos, en alerta per si hi ha aldarulls a Sabadell: "Reduirem qualsevol brot de violència" Albert Acín Serra
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Sabadell El comerç de Sabadell, entre el neguit i la prudència: "Qui et diu que no vindran aquí" Pol Gil Ticó
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Sabadell Tallers, contes i jocs apleguen més de 1.600 persones a la Festa BBVA de la Tardor a Sabadell J. C. P.
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Vallès Camí del milió d'habitants: quins reptes implica el creixement demogràfic al Vallès Occidental? Marc Béjar Permanyer
El sabadellenc d'adopció que enamora a 'La Voz'
Cultura i oci
El jove músic concursarà en l'equip de Pablo López durant el programa