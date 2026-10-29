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El sabadellenc d'adopció que enamora a 'La Voz'

Cultura i oci

El jove músic concursarà en l'equip de Pablo López durant el programa

  • El jove músic durant l'actuació -
Publicat el 29 d’octubre de 2026 a les 13:03
Actualitzat el 29 d’octubre de 2026 a les 13:05

El talent musical de "Sabadell" torna a brillar en la pantalla petita. Pau Culleré, balaguerí de naixement però sabadellenc d'adopció des de fa uns mesos, ha aconseguit superar amb èxit les audicions a cegues del conegut programa 'La Voz' d'Antena 3. El jove músic vinculat a la ciutat va pujar a l'escenari disposat a demostrar la seva personalitat única. Ho va fer, amb una sensible actuació, interpretant 'Nacido para ganar', un tema de Guitarricadelafuente, una elecció plena d'emoció que va captivar immediatament el jurat. L'actuació no va passar desapercebuda per a Pablo López, qui no va dubtar a girar la seva cadira per sumar-lo al seu equip. El cantautor malagueny va valorar molt positivament el matís i el caràcter especial de la seva veu, assegurant que és un talent "amb molt per oferir" al llarg del concurs. 

 

Format en el Taller de Músics Escola Superior d'Estudis Musicals (ESEM), també ha concursat en la tercera edició del programa Eufòria de TV3 i és l'actual guanyador de la primera edició del concurs l'Alenada. La seva aparició a la pantalla fa agafar força la seva carrera artística, que augmenta a passes de gegant. El cantautor es manté il·lusionat per l'oportunitat i espera gaudir al màxim d'aquesta experiència. A més a més, compartirà edició i equip al programa amb la vallesana, Mariona Muntanya, que també farà el seu recorregut pel concurs musical amb Pablo López.

 

 

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