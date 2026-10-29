El millor torró creatiu d'Espanya es fa a Sabadell

Ha nascut una estrella per al pròxim Nadal. I no té res a veure amb el Llaminer. Serà el torró Honey Cake Mediterrani, que la pastissera Nadya Kakhno ha creat per a Mateu Artesans de Sabadell. Una cobertura de xocolata rossa, un cruixent de bescuit sec, notes de mel de romaní, xocolata blanca, pasta de macadàmia, aromes làctiques, torrades i caramel·litzades, un punt de sal... Aquesta deliciosa creació artesana va guanyar el primer premi del Campionat Nacional de Torró Creatiu, organitzat per Torrons Vicens a Agramunt.
La inspiració de la creació és molt curiosa. La mestra artesana Nadya Kakhno, que treballa per a Mateu Artesans, va voler reintrerpretar el pastís de mel de Medovik, propi de l’Europa de l’Est, per convertir-lo en un turró.
“Els jutges es van sorprendre moltíssim i els va agradar”, explica la mestra artesana, que elabora les seves creacions a l’obrador de Mateu Artesans, al carrer Juan Valera, de Sabadell. Nadya Kakhno està molt satisfeta. “No va ser fàcil convertir el pastís en torró. Vam fer moltes proves per aconseguir que fos equilibrat, perquè la textura fos suau i cruixent, sense perdre el sabor de la mel i el toc àcid de la crema agra”, comenta.
El torró es podrà comprar pròximament als quatre establiments de Mateu, també al seu web. A l’interior, el torró incorpora un ‘toffee’ de mel de romaní i una ‘ganache’ inspirada en la crema agra, elaborada amb xocolata blanca, nata, mel de romaní, iogurt en pols, suc de llimona i pol·len. La superfície evoca una bresca amb abelles i petites gotes de mel real en algunes de les cel·les.
La mel de romaní procedeix del litoral català i el pol·len natural multifloral és de l’Empordà. La composició combina textures cruixents i cremoses amb les notes de mel i l’acidesa de la ‘ganache’. El concurs està batejat amb el nom del mestre torroner Àngel Velasco, propietari de Torrons Vicens, que va guardonar l’empresa sabadellenca amb 5.000 euros. El certamen estableix, però, el dret a comercialitzar la fórmula per part de Torrons Vicens.
Al concurs, hi competien 20 preseleccionats, dels quals van quedar cinc finalistes. Va escollir el torró guanyador, després d’un tast a cegues, un jurat format per periodistes, crítics gastronòmics, dovulgadors i els xefs Pepe Rodríguez i Jordi Cruz, tot dos jurats de MasterChef.
La segona posició va ser per Ivan Pascual, de l’Origen Bean to Bar (Lleida), amb la proposta Simbiosi Mediterrània. En tercer lloc va quedar Martín de Luca, de la pastisseria Hofmann (Barcelona), amb el Torró Yúgen.
És el primer gran premi per a l’empresa Mateu Artesans, que té botigues als carrers Tres Creus, Juan Valera, avinguda Matadepera i Plaute. Hi venen pa artesanal, brioixeria i cafè d’especialitat. Actualment, dirigeix l’empresa la tercera generació familiar del negoci, que va néixer el 1943 com un obrador.