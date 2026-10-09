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Per què apareix un estrany "plat I3PT" a la carta de 26 restaurants de Sabadell?

Sabadell

Experts de l'hospital Parc Taulí han creat propostes gastronòmiques altament saludables per als establiments

  • Un plat de cigrons amb escamarlans, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 09 d’octubre de 2026 a les 18:03
Actualitzat el 09 d’octubre de 2026 a les 18:10

La carta de 26 restaurants de Sabadell suma el "plat I3PT", del 16 d'octubre al 15 de novembre. Seran diferents propostes gastronòmiques inspirades per un comitè d'experts de l'hospital Parc Taulí amb la voluntat d'oferir "una experiència saborosa" amb uns alts criteris saludables.

Com seran els plats? Encara caldrà esperar perquè el Taulí ho reveli fins a la presentació de la campanya, divendres 16 d'octubre, a l'Escola de Restauració de Sabadell. Però per a cada "Plat I3PT", que és el nom del centre d'investigació i innovació de l'hospital, un comitè multidisciplinari ha prioritzat hortalisses, proteïnes de qualitat, hidrats de carboni i greixos saludables, especialment l'oli d'oliva verge extra, i l'ús de tècniques de cocció saludables. 

Aquest comitè avaluador està integrat per Isabel Mazarico, Marta Morillo, Gemma Tomàs, professionals del Servei d’Endocrinologia i Nutrició del Parc Taulí i investigadores de l’I3PT, i per la nutricionista Laura Fàbregas, que segons el Taulí "farà pública una receptea perquè tothom pugui preparar a casa el seu propi "Plat I3PT". 

La campanya incorpora també una dimensió de suport a la recerca: cada «Plat I3PT» inclou en el seu preu una aportació d’1 € destinada a donar suport a la recerca biomèdica del Parc Taulí.

Els restaurants que hi participaran són Atipa't, Atlan, Atrevida, Ca la Boca, Can Feu, Els Tranquils, Ikigai, Intrèpid, La cuina de l'Euterpe, La Mila, La Vinya Grill, Latitud Cero, Les Voltes de la Borriana, L'Hort, Lujo Ibérico, Mary Peppins, Maximmus, Rauxa, Rice, Sandvitxeria SBD, Suís, Sushi21, Tremendu, Tros, Viet Bo i Virutes.

 

La iniciativa està impulsada per l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) i compta amb la col·laboració de l’Hospital Universitari Parc Taulí, el Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell.

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