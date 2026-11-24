ARA A PORTADA
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Sabadell La pista de gel dels Jardinets obrirà del 27 de novembre al 10 de gener Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell "Cal estar present als carrers perquè es busca incidir en el vot indecís": com ens afecta la cartelleria electoral? Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell La disputa per liderar els carrers de Sabadell: així es reparteixen els trams per als cartells electorals Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell VÍDEO | Tensió a Can Puiggener, alguns manifestants llencen pedres i ous per evitar que se celebri un acte de Vox Sílvia Fernández Sequero
La Generalitat compra 17 habitatges de Sabadell que es mantindran en lloguer social
Sabadell
Les famílies que hi viuen podran continuar-hi. Actualment ja els gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya