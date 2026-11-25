Els conductors que circulen habitualment per la C-58 hauran pogut observar nous panells informatius al llarg de l’autopista. Entre aquests dispositius hi ha tres nous radars de control de velocitat, tots situats en sentit Barcelona, que està previst que entrin en funcionament abans que acabi l’any, segons confirmen fonts del Servei Català de Trànsit, encara que no s'ha pogut definir una data. El primer radar està ubicat a l’altura de Sant Quirze del Vallès, aproximadament al punt quilomètric 14; el segon, a Badia del Vallès, abans de l’enllaç amb la B-30, al voltant del quilòmetre 9,5, i, finalment, el tercer està situat a l’altura de Ripollet, en un punt on ja hi havia un radar instal·lat que feia anys que estava fora de servei.
Paral·lelament, entre Sant Quirze i el Nus de la Trinitat, hi haurà 30 nous panells lluminosos que serviran per regular el trànsit. Mentre que alguns tindran una funció exclusivament informativa, d’altres incorporaran càmeres amb sistemes de lectura de matrícules. La principal novetat d’aquests dispositius és la incorporació d’un sistema de control de velocitat variable, que permetrà adaptar els límits a les condicions del trànsit en cada moment. El sistema funcionarà mitjançant un algoritme basat en intel·ligència artificial que determinarà la velocitat màxima permesa en funció de l’estat de la circulació de cada moment.
Així, en cas d’accident, retencions o qualsevol altra incidència a la via, es podrà reduir temporalment el límit de velocitat. En un tram on habitualment es pot circular a 120 km/h, per exemple, el límit podria passar a ser de 80 km/h en funció de les circumstàncies. El compte d'Instagram especialitzat en mobilitat circuliperladreta.cat ha publicat un vídeo explicatiu de la nova mesura i ja acumula més de 1.300 comentaris, entre els quals lideren les queixes per l'elevat cost de la intervenció. A part, alguns usuaris critiquen que "caldria prioritzar la inversió en altres àmbits" o "millorar l'estat de desenes de carreteres catalanes". Ara, doncs, caldrà mirar el compta quilòmetres per no passar-se del límit i, alhora, estar pendents de quina velocitat marquen els panells lluminosos.
Segons les dades del Servei Català de Trànsit, les principals causes dels accidents de trànsit a Catalunya són les infraccions de les normes de circulació (35,03%), els errors dels conductors (26,72%), les distraccions (19,51%) i, en quarta posició, la velocitat inadequada (7,66%). Pel que fa al control de la velocitat, a la xarxa viària catalana hi ha gairebé 250 radars, entre els fixos i els de tram. La meitat del total, a la demarcació de Barcelona.