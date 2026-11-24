Els Jardins del Sud ja estan pràcticament acabats, però encara falten dues coses clau: la tanca perimetral i les càmeres de videovigilància que hi vol instal·lar el Govern i la data d’obertura. Començant pel final, fonts municipals assenyalen que “s’obriran properament”, tot i que no es concreta el dia. Almenys fa quatre mesos, des de finals de juliol, que aquest nou espai verd d’11.000 metres quadrats del sud de la ciutat està acabat de construir, però s'ha deixat temps de marge perquè arrelin i créixin els arbres i la vegetació.
D’altra banda, la seguretat. Es preveu que sigui el segon parc de la ciutat amb horari d’accés regulat, amb un format com el que ja funciona al parc de les Aigües que tanca de nit. Per això, la Junta de Govern Local va aprovar dilluns iniciar la licitació d’una tanca i càmeres de videovigilància amb un pressupost de 445.560 euros. L’obertura de la zona verda no està condiconada a que s’acabin d’enllestir aquests darrers treballs.
Fa mesos que hi ha veïns que accedeixen de forma irregular en aquesta zona, oficialment tancada per obres, però els que hi entren ho fan obrint les tanques perimetrals d’obra que envolten els jardins, per exemple, pel carrer de Concha Espina. Un cop dins troben un gran espai que combina vegetació i arbres, jocs infantils, zones d’estada i mobiliari urbà. Des de fora mateix es pot comprovar com hi ha brutícia fruit de l’ús del parc, que neix per la transformació de l’antic camp de futbol de Campoamor i està situat entre els carrers dels Reis Catòlics, Concha Espina i Feijóo.
La presidenta de l'Associació de Veïns de Campomamor, Montserrat Muniente, explica que "la gent entra, deixa brutícia i és un continu; l'incivisme és molt difícil de controlar, però esperem que si es tanca de nit baixi aquest tema". La sabadellenca afegeix que “esperem que aviat estigui obert i hi pugui entra tothom, tenim moltes ganes de fer un passeig per allà”.