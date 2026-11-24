La història de la Vega, una nena de nou anys que lluita per recuperar la mobilitat després de superar un tumor cerebral, ha tornat a commoure Ca n’Oriac. Després de l’èxit de la primera convocatòria, el barri es prepara per celebrar una nova jornada de tatuatges solidaris per contribuir a la recuperació de la petita, però encara necessita tractaments molt costosos per recuperar la mobilitat. La iniciativa, impulsada novament per la comerciant Nieves Peiró, tindrà lloc els dies 27 i 28 de novembre, de 10 a 20.30 h, a l’estudi Zenk Tattoo, coincidint amb l’encesa de llums de Nadal i el Black Friday. Una iniciativa que s'ha estès com una taca d'oli i ha mobilitzat tot un barri: a l'entorn de la iniciativa molta gent hi aportarà el seu granet de sorra. Des d'un servei pinta-cares, a parades de galetes artesanals i de mocadors de cap.
"La primera edició va aconseguir recaptar prop de 3.000 euros, una resposta que ha animat l’organització a repetir l’experiència. I és que, malgrat haver deixat enrere la malaltia, la Vega encara té un llarg camí al davant. La fisioteràpia, la logopèdia i altres teràpies són fonamentals perquè pugui avançar en la recuperació i, amb el temps, tornar a caminar. "L’any passat vam veure que tot l’esforç havia donat resultat i que les teràpies li estaven funcionant. Això ens dona encara més força per continuar", explica Peiró, que va conèixer el cas de la nena a través de les xarxes socials. "Quan vaig tenir la meva filla em vaig prometre que ajudaria quan fes falta. La de la Vega em va arribar molt endins i no em puc quedar de braços plegats. No puc mirar cap a una altra banda".
La comerciant, propietària d’una botiga de llenceria i de l’estudi de tatuatges juntament amb el seu marit, José María Olmo, s’ha tornat a posar al capdavant de l’organització amb la voluntat que la recaptació permeti mantenir els tractaments. "Els costos són molt elevats i la família necessita suport. Ens agradaria que, amb aquesta ajuda, la Vega pogués continuar avançant i arribar a caminar", assenyala. Durant les dues jornades, els assistents podran fer-se petits tatuatges solidaris per 20 euros. La meitat de l’import servirà per cobrir el material i els altres 10 euros es destinaran íntegrament al fons per a la nena. A l’estudi hi treballaran de manera continuada el tatuador José María Olmo, acompanyat de Diego Cabeza i Soraya Durán, que s’encarregarà dels pírcings. L’organització ha previst comprar prop de 400 agulles per donar resposta a la participació esperada.
Però la proposta va molt més enllà de les agulles i la tinta. Al voltant de la jornada s’hi ha anat sumant una xarxa de veïns, famílies, entitats i establiments que han volgut aportar el seu granet de sorra. Hi haurà activitats de pintacares i tatuatges de purpurina, un voluntari disfressat de Mickey Mouse, una parada de galetes nadalenques elaborades artesanalment i una altra de mocadors fets a mà. També s’hi podran trobar dues paneres solidàries, confeccionades amb productes i obsequis cedits per comerços i particulars, així com serveis. La implicació no s'ha limitat al teixit comercial. Diverses famílies han aportat manualitats i altres articles per als lots, mentre que veïns voluntaris s'han ofert per dinamitzar les activitats. El Carnaval de Ca n’Oriac també s’ha afegit a la iniciativa. "No només hi col·laboren les botigues, també hi ha moltes famílies i persones del barri que s’hi han implicat. És molt bonic veure com tothom busca la manera d’ajudar", destaca Peiró.
Les dues paneres es rifaran mitjançant participacions de dos euros. Els números guanyadors es determinaran a partir de les dues darreres xifres dels sortejos de l’ONCE dels dies 28 i 29 de novembre. D’aquesta manera, fins i tot aquells que no vulguin fer-se un tatuatge podran contribuir a la causa.
La resposta, de fet, ja ha traspassat els límits del barri. La història de la Vega s’ha compartit a través de les xarxes socials i ha arribat a milers de persones de Sabadell i d’altres punts. Alguns veïns ja han anunciat que passaran per l’estudi, mentre que d’altres han optat per col·laborar econòmicament. "No m’esperava una resposta així. Hi ha tanta gent que vol ajudar que de vegades no dono l’abast. És molt emocionant", reconeix l’organitzadora.