La futura Llar Residència i Centre Ocupacional de Cipo, a Can Gambús, comença a prendre forma. Les obres de l’equipament, impulsat per la Fundació Barnola-Vallribera i que gestionarà Cipo, avancen al barri per donar resposta a una necessitat que fa anys que alerten diverses entitats: oferir un espai residencial a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment. El projecte, pioner al Vallès Occidental, compta amb una inversió de 4,5 milions d’euros i tindrà capacitat per a 48 persones i es preveu que es pugui activar el 2028
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Raúl Moreno, han visitat aquest dimarts l’estat dels treballs, que s’executen en una parcel·la municipal de 1.597 metres quadrats situada a la confluència del passeig del Regne Unit amb la ronda de Jean Monnet. El futur equipament tindrà una superfície de 2.800 metres quadrats i s’organitzarà en tres edificis independents, amb unitats de convivència de vuit persones, per afavorir un model residencial més pròxim i adaptat a les necessitats dels usuaris.
Farrés ha reivindicat la col·laboració entre administracions i entitats socials per fer possible el projecte. “Les persones amb discapacitat són ciutadans de Sabadell i, per tant, també hem d’articular recursos públics per atendre’ls”, ha assenyalat. L’alcaldessa ha destacat que la iniciativa és un exemple que “quan ens ajuntem amb les institucions públiques i els sectors privats, en aquest país passen coses i passen coses bones”, i ha agraït la implicació de les entitats que han contribuït a tirar endavant l’equipament.
El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, coincideix amb l'alcaldessa i també ha posat en valor la col·laboració entre l’Ajuntament, la Generalitat i el tercer sector per fer possible un equipament que ha de garantir un envelliment digne a les persones amb discapacitat intel·lectual. Moreno ha reivindicat la necessitat de proporcionar-los un espai de qualitat, tant pel que fa a les instal·lacions com als serveis, que contribueixi a millorar-ne el benestar i la qualitat de vida. “Farem una aposta molt important per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual”, ha destacat.
El president de la Fundació Barnola-Vallribera, Joan Manau, ha destacat que els treballs avancen segons les previsions i ha posat en valor el projecte arquitectònic i el ritme de construcció. L’obra dels edificis té un cost de 4,5 milions d’euros, finançats amb la col·laboració de diferents administracions i entitats. La Generalitat aportarà 2,1 milions d’euros, mentre que l’Ajuntament de Sabadell cedeix el terreny municipal i destinarà 100.000 euros al mobiliari. La Diputació de Barcelona també contribuirà amb 200.000 euros. La Fundació Fluidra forma part, igualment, de la col·laboració que ha permès impulsar el projecte.
A banda de la construcció, Cipo treballa per completar el finançament de l’equipament interior. El seu president, Joan Madaula, ha apuntat que cal aconseguir prop d’un milió d’euros per dotar el centre del mobiliari i els recursos necessaris per al seu funcionament.
La nova residència vol donar resposta a una demanda cada vegada més important. Al Vallès Occidental hi ha 466 persones en llista d’espera per accedir a una plaça residencial per a persones amb discapacitat, fet que situa la comarca com la que concentra més demanda a Catalunya. En el cas de Cipo, la llista d’espera és de 21 persones. Les unitats de vuit persones permetran crear entorns més petits, amb un equip professional especialitzat i serveis adaptats a les necessitats de cada resident.