Tres de cada deu peces de roba que es dipositen a contenidors de reciclatge de l’Estat–Càritas o Roba Amiga– acaben aterrant a Sabadell. La planta de Formació i Treball, ubicada a la nostra ciutat, gestiona 33.500 tones de roba cada any, peces que busquen tenir una segona vida. Dit d’una altra manera: a Sabadell arriba el 28% de tota la roba ja utilitzada que es recull a l’Estat. A Sabadell arriben camions carregats de muntanyes de roba –alguna de les peces també noves, procedents de donacions d’empreses o l’excedent d’algunes fàbriques o bé peces de segona mà–, des d’on es fa una meticulosa selecció i classificació on es destria la roba que es pot reutilitzar d’ aquella que es pot reciclar.
“Nosaltres recollim directament a Barcelona i Tarragona, i també rebem roba d’altres punts d’Espanya. Un cop la rebem, la classifiquem i després la redistribuïm arreu del territori espanyol”, explica María Cañedo, responsable del departament de Retail de Fundació i Treball. A la planta de Sabadell s’hi han trobat de tot, fins i tot autèntiques relíquies: una samarreta del Futbol Club Barcelona (FCB) de l’any 2008 signada per l’equip és un dels exemples. “Aquí rebem un reflex dels hàbits de consum. Ha hagut un creixement massiu de la compra, especialment d’ultra fast fashion. I la roba té menys durada als armaris de la gent... ho vam veure el dia que ens va arribar la primera peça del Shein”, exposa Alexandra González, cap de Comunicació i Sensibilització de la Fundació Formació i Treball.
Així, 33,5 milions de quilos de roba acaben passant per les mans de treballadors de la planta de Sabadell. Una quantitat de roba que representa només una petita part del residu tèxtil: a Catalunya, segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la recollida selectiva de residus tèxtils se situa en el 13%. Poc més d’una de cada deu peces de les que ens desprenem acaba a un contenidor de reciclatge de roba. Què passa amb la resta? “Moltes acaben a abocadors, perquè hi ha qui les llença incorrectament al contenidor gris”, lamenta González.
Però hi ha altres camins abans d’abandonar la roba a un contenidor. “Cuido la roba i, quan ja no la utilitzo, la dono als meus germans si no està en males condicions, si és que se m’ha quedat petita. Quan ja no serveix, la utilitzo com a draps per a netejar”, exposa Lluc Paredes, veí de la ciutat. L’Ainoa, per exemple, abans procurava vendre-la per ‘Vinted’ i, passat un temps prudencial de dos mesos, si no la venia la portava a un punt blau. “Ara ja directament la porto al punt blau, tot i que abans pregunto al meu entorn si algú ho vol”, diu. El Miguel prefereix reaprofitar-la com a roba d’estar per casa, i la Marta l’intenta vendre i treure’n un petit retorn, o donar-la a Càritas. A la seu o als contenidors.
I és que desfer-nos de la roba que ja no utilitzem està a l’abast de qualsevol veí de Sabadell: a la ciutat hi ha 84 contenidors de roba distribuïts de nord a sud i d’est a oest de la ciutat, pràcticament a cada barri. Els contenidors de tèxtil són dipòsits que es recullen habitualment i van a parar a la planta de Formació i Treball, on es destria peça a peça. Algunes són irreutilitzables. D’altres, però, poden acabar a l’armari d’algú altre que ho necessiti. O a una botiga de segona mà. “Hem avançat molt en la percepció de la roba de segona mà. Fa uns anys encara s’associava molt a una qüestió de necessitat, mentre que avui cada vegada hi ha més persones que la trien per convicció, per sostenibilitat o simplement perquè els agrada trobar peces úniques”, afirma Alexandra González, que també reivindica l’oportunitat social i laboral que hi ha darrere de cada peça.
En són testimonis directes la Sol Hernández i la Laura Boix, de Flacko Studio, propietàries d’una botiga de roba vintage i segona mà. Elles han constatat un canvi en els hàbits de consum, especialment entre els més joves, que s’acosten a la segona mà cada cop amb menys prejudicis. Tot i això, asseguren que encara persisteix un cert estigma entre part de la clientela de més edat. “La rebuda ha estat majoritàriament positiva, però encara ens trobem amb persones que tenen reticències i que veuen la segona mà com una alternativa de segona”, expliquen. Les dues emprenedores reivindiquen, en canvi, els avantatges de reutilitzar peces ja fabricades, tant pel seu impacte ambiental com per la possibilitat de trobar roba exclusiva.
I aquesta acceptació cada vegada més gran de la segona mà conviu amb una indústria que “empeny a comprar i renovar constantment l’armari”, observa Vicent Borràs Català, investigador del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT). L’investigador assenyala que les marques “ja no respecten ni tan sols els cicles de temporada: la novetat és contínua i cada poques setmanes arriben nous productes a les botigues”. Una dinàmica que, sumada als preus assequibles de cadenes i gegeants online i a la facilitat de compravenda de plataformes com Vinted, afavoreix la rotació de peces. “Ja no es compra roba perquè es necessiti, sinó per la necessitat de canvi”, resumeix. Al mateix temps, Borràs apunta que la segona mà ha deixat enrere bona part de l’estigma que l’acompanyava. “Avui, un mateix consumidor pot comprar roba de marca i, alhora, buscar peces de segona mà”, en una barreja de procedències que Borràs defineix com un consum “omnívor”. Això no vol dir, necessàriament, que hi hagi més consciència ambiental, segons el sociòleg: la reutilització també s’ha incorporat a uns hàbits de consum cada vegada més diversos. “Hi ha la il·lusió que si canvies de roba, canvies de personalitat”, apunta l’investigador, que conclou que “el consumidor postmodern és polivalent”.
Només la meitat es pot reutilitzar
La fundació de Formació i Treball, present des de 1992 de la mà de Càritas, és un projecte centrat en la inserció i formació laboral, com a objectiu principal, de persones que es troben en risc d’exclusió social. Des de fa poc més de dos anys, compta amb una planta a la ciutat, que rep la roba que es diposita als contenidors de Càritas o Roba Amiga. Aquesta roba, quan es recull, passa per un procés de classificació en què cada peça s’analitza per determinar si es pot reutilitzar, reciclar o si s’ha de descartar. A la planta de Sabadell, els treballadors separen manualment les peces segons les seves característiques. “Treballem per rescatar, perquè en realitat aquestes persones el que fan és anar recuperant tot allò que encara pot tenir una segona vida”.
Del total de material que arriba a la planta, aproximadament un 48% es destina a la reutilització, és a dir, són peces que es poden tornar a posar a la venda. Un altre 40% es prepara per al reciclatge, mentre que el 12% restant es considera residu: roba contaminada o amb taques que impedeixen recuperar-ne les fibres, les bosses o el cartró o i també altres materials que arriben als contenidors i que no són tèxtils. Un cop s’ha pogut recopilar tot el conjunt, es classifica en tres grans blocs: roba, complements i articles de la llar. Després de fer aquest triatge, les peces de roba arriben a la seva última part del procés abans de ser venudes: la distribució. Principalment, a les botigues de Moda-Re de tot l’Estat, que funcionen únicament com a botigues de segona mà i punts de lliurament social per a persones en situació de vulnerabilitat. Però també una altra part de la roba tractada a Sabadell viatja a països on es necessita.