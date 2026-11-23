Aigües Sabadell ha iniciat la tercera fase de les obres de renovació de la canonada de Llevant, una de les principals infraestructures de distribució d'aigua de la ciutat. Els treballs d'aquesta nova fase han començat aquest dilluns, 23 de novembre, al carrer de Font i Sagué, i es preveu que s'allarguin fins al 22 de desembre. Una vegada acabi aquesta tercera etapa de les obres, hi haurà una aturada per les vacances de Nadal i, posteriorment, encara a definir, es continuarà avançant cap a la plaça d'Espanya.
La intervenció, que compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, dona continuïtat a les dues fases anteriors, executades a l'entorn del carrer d'Adriana. La primera va començar el 21 de setembre, entre els carrers de Sarajevo i Budapest, mentre que la segona es va iniciar el 26 d'octubre i es va concentrar al carrer de Sarajevo, amb una durada prevista de dues setmanes. Un cop completada la substitució de la canonada al carrer d'Adriana, els treballs continuen avançant i es traslladen ara a Font i Sagué.
Afectacions a la mobilitat i al servei d'autobús
L'Ajuntament de Sabadell ha advertit que les obres comportaran afectacions a la mobilitat del carrer on s'executen les actuacions, entre el carrer de Lusitània i l'avinguda de la Concòrdia. Durant aquest període, se suprimirà l'estacionament i es traslladaran els contenidors de residus per garantir que els veïns puguin continuar llençant les escombraries amb normalitat. Tot i les restriccions, el consistori assegura que es garantirà el pas de vehicles i l'accés als guals dels habitatges i aparcaments de la zona.
Les obres també obligaran a anul·lar temporalment la parada d'autobús número 288. Segons fonts de Transports Urbans de Sabadell (TUS), però, els treballs no comportaran modificacions en els recorreguts de les quatre línies afectades, sinó que els usuaris hauran d'utilitzar les parades anteriors o posteriors a l'afectada. En concret, els passatgers de la línia L4 en sentit Roureda podran fer servir la parada de l'avinguda de Matadepera. Pel que fa a les línies L44 i L14 en sentit Taulí, la parada alternativa serà la de la plaça d'Espanya. Finalment, els usuaris de la línia F4 tindran com a parada més pròxima la del carrer de Budapest. Amb tot, una vegada finalitzades les actuacions per millorar la canonada, es reprendrà la marxa dels carrers i de les línies d'autobús amb normalitat.