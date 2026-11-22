Fira Sabadell s’ha convertit aquest cap de setmana en punt de trobada per als amants del motor clàssic. La cinquena edició de Motor Clàssic Sabadell ha reunit dissabte i diumenge una àmplia mostra de cotxes i motocicletes antigues, a més d’activitats, exposicions i un mercat especialitzat en el sector. La fira ha ocupat 2.800 metres quadrats d’espai interior, on els visitants han pogut contemplar diferents models de vehicles clàssics i antics i, alhora, trobar-hi recanvis, accessoris, serveis de manteniment, vehicles de compra i venda, joguines i miniatures. La proposta estava tant per als aficionats com per als professionals vinculats al món del vehicle històric.
Un dels atractius d’aquesta edició han estat les exposicions especials. Entre les propostes hi ha hagut una mostra dedicada al Circuit del Vallès, una exposició de motocicletes d’una marca reconeguda i un espai d’homenatge al pilot català Ricardo Quintanilla, mort el passat mes de juny. En record seu, s’hi ha exposat la mítica caçarecords, el vehicle amb què Quintanilla i el seu equip van aconseguir batre cinc rècords mundials de velocitat l’any 1960.
La cita també ha comptat amb la participació de diversos clubs de cotxes i motos, que han convertit Fira Sabadell en un aparador de la història del motor i en un espai de trobada per a aficionats d’arreu del territori.