Empat molt agredolç del CE Sabadell a la Nova Creu Alta (1-1). Els arlequinats han fregat la remuntada davant d'un Granada que ha marxat del 'Temple' amb el mode supervivència activat. El conjunt de Ferran Costa ha estat molt superior als granadins en pràcticament tot el duel, però només Alain Ribeiro ha pogut trencar el mur dels visitants per a igualar el seu gol inicial. Un punt més a casa, que potser queda curt, això sí, amb sensacions renovades.
Costa ha sortit amb diverses novetats en l'onze inicial. Respecte a l'últim partit de lliga, han entrat Kaiser, Yussif Owusu i Yanis Rahmani, en detriment d'Arthur Bonaldo, López-Pinto i Gastón Valles. El tècnic ha redibuixat el sistema amb Genar Fornés com a carriler esquerrà, Edgar González fent d'híbrid entre la defensa i el mig del camp i amb Ángel Baena com a referència ofensiva. A la convocatòria, tres retorns: Gonzalo 'Pipa', Miki Codina i Eneko Aguilar.
En els primers compassos, el domini ha estat del Granada, amb possessió davant d'un Sabadell més expectant del que acostuma a ser habitual. Els visitants han avisat amb un parell d'arribades sense massa perill. No obstant això, amb el pas dels minuts, el Centre d'Esports ha anat creixent. La primera ocasió ha estat de Yanis Rahmani amb un xut al pal curt que ha aturat Alberto Flores. Poc després, Edgar ha tingut una oportunitat molt clara després d'una badada entre el porter i la defensa que a punt ha estat d'aprofitar el de Sallent per a anotar a porteria buida, però un visitant l'ha desviat.
En els minuts posteriors, els arlequinats han continuat amb molt ritme i posant en problemes els jugadors granadins de forma pràcticament constant. Priego ha tornat a tenir el primer amb un xut desviat per un defensor que ha tret el porter i també Owusu, de cap, ha rematat fora en un servei de cantonada. Passada la mitja hora de joc, ha arribat també la polèmica. Després d'una bona transició, Edgar ha fet el primer de la tarda amb una rematada des de la frontal que ha entrat després de tocar en un defensor, però el VAR ha fet tirar enrere la jugada més de mig minut per a amonestar Óscar Sanz per unes mans i anul·lar l'acció del gol. L'estadi s'ha escalfat i també la banqueta local, amb el team manager, Albert Perea, expulsat per les protestes.
I les desgràcies mai venen soles. Pràcticament en la primera ocasió de perill dels de 'Pacheta' ha arribat el 0-1. Pascual ha guanyat la partida a Kaiser en el cos a cos i, després d'entrar a l'àrea, ha regalat el gol a Pedro Alemañ, que ha anotat a porteria a buida. Fins al descans, amb la tensió i impotència evidents, l'afició ha reclamat totes les jugades i els visitants han aprofitat la seva experiència per frenar el ritme i aconseguir guardar la renda al pas per vestidors després d'un primer temps en què el Sabadell ha estat força superior, però el Granada molt més efectiu.
A la segona meitat, la primera gran ocasió ha estat per als granadins. En una contra, Fuoli ha estat providencial per salvar el gol de Rodelas a boca de canó després d'una centrada de Kader. Poc després, ha tornat a marcar el Sabadell, però, de nou, ha estat anul·lat. Yanis ha aprofitat una gran deixada de Baena a l'interior de l'àrea, en una acció precedida d'un fora de joc. Costa ha mogut la banqueta amb López-Pinto i Miki Codina per Kaiser i Owusu, i els arlequinats ho han continuat intentant amb insistència. Alberto Flores ha aturat un cop de cap d'Edgar i, a l'altra banda del camp, Gambín ha pogut fer el segon amb una volea desviada.
Alain Ribeiro i Eneko Aguilar han esgotat finestres, amb un onze molt ofensiu sobre el terreny de joc. Els canvis dels granadins també han fet baixar el ritme, però acostant-se el tram final, ha arribat el premi. Ribeiro ha aprofitat un xut de Yanis per, a boca de canó, igualar el duel amb encara deu minuts per davant. La Nova Creu Alta hi ha cregut i l'equip també. Yanis ho ha provat des de la frontal, però el seu xut ha marxat desviat i Ribeiro ha tornat a tenir una gran ocasió de cap que ha aturat el porter. S'ha hagut de conformar amb un empat el Sabadell, el quart consecutiu a la Nova Creu Alta, on continua invicte.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Óscar Sanz (Eneko Aguilar, m. 77), Kaiser (Miki Codina, m. 57), Edgar González, Ton Ripoll (Ribeiro, m. 66), Yussif Owusu (López-Pinto, m. 57), Pere Pons, Genar Fornés, Joel Priego, Yanis Rahmani i Ángel Baena.
Granada CF: Alberto Flores, Alcaraz (Chinaza, m. 83), Manu Lama, Gumbau, Rodelas (Hormigo, m. 68), Alemañ (Marqués, m. 59), Pascual (Arnáiz, m. 68), Pampín, Kader Bamba (Gambín, m. 59), Sergio López i Juanjo Flores.
Àrbitre: Rafael Sánchez (comitè murcià): Grogues: Óscar Sanz, Pere Pons, Codina, López-Pinto; Alcaraz; Rodelas, Gambín, Chinaza, Gumbau.
Gols: 0-1, Alemañ m. 43; 1-1, Ribeiro m. 79.
Incidències: 10.348 espectadors a la Nova Creu Alta amb un miler de visitants.