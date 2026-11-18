Amb la mel als llavis. L'Astralpool CN Sabadell ha perdut davant del Jadran Herceg Novi per la mínima a Can Llong (10-11) en un duel molt disputat i competit. Els montenegrins, de menys a més, han aconseguit el seu primer avantatge de l'enfrontament a l'últim quart, però n'han tingut prou per a endur-se el triomf i enfilar-se fins a la segona posició del grup A de la Champions. Es complica el top-8 europeu.
L'inici ha estat fulgurant dels sabadellencs. En el primer atac, Rafa Vergara ha inaugurat el marcador amb un gran llançament des de sis metres i, en el segon, una recuperació ha acabat amb un penal sobre Pep Bonet al contraatac. Kosta Averka ha transformat en llançament. Poc després, el mateix Bonet ha estat molt bé a la zona per anotar en superioritat i, en una nova contra, Vergara ha transformat un altre penal, aquest cop sobre Fran Valera. Tot plegat en només tres minuts frenètics a Can Llong. Un començament que feia preveure un partit plàcid, però res més lluny de la realitat. El tècnic visitant ha demanat un temps mort per frenar la dinàmica i, en superioritat, Strahinja Gojkovic ha fet el primer dels seus. El canvi de guió l'ha confirmat un penal sobre Sergi Cabanas que Oliver Barker ha aturat abans del final del primer quart.
En el segon, l'Astralpool s'ha encallat en atac i, malgrat les intervencions d'Edu Lorrio, el Jadran ha anat trobant els forats, sobretot en superioritats. Danilo Radovic ha anotat des de posició cinc i, immediatament després, una recuperació ha finalitzat amb Gojkovic fent el 4-3. Roberto Valera ha trencat la sequera, també en home de més, però de nou ha respost el conjunt montenegrí amb dianes de Dusan Trtovic i Aleksa Ukropina per a igualar l'enfrontament per primer cop des del 0-0 inicial, que ha durat només disset segons. Ha reviscut el Club a través d'un Vergara molt inspirat que s'ha inventat un golàs de sis metres. Abans del descans, Averka ha fet el 7-5 en una exclusió.
A la represa, Daniil Merkulov ha tornat a ajustar el marcador i Averka ha contestat amb un bon gol des de l'arc. No obstant això, algunes accions molt protestades als col·legiats i l'encert dels montenegrins han permès Merkulov, de penal, i Danilo Stupar posar l'empat a 8. La tensió dins i fora l'aigua ha anat creixent i s'ha començat a generar una sensació que cada jugada podia ser decisiva. Amb aquest pretext, tots dos equips s'han encallat en atac i entre Lorrio, Barker i els pals han deixat tot per decidir en l'últim quart.
La dinàmica s'ha mantingut i, enmig dels nervis, un penal molt protestat pels sabadellencs ha permès Gojkovic fer el 8-9. A l'altra banda de la piscina, Barker ha anat creixent amb el partit i frustrant els intents del Club, també amb una pressió molt intensa i agressiva que els àrbitres no han castigat. Español ha demanat un temps mort per tornar a igualar, però després de l'aturada del porter, Matijasevic ha anotat en el contraatac i, poc després, també amb polèmica Ukropina ha semblat sentenciar a un minut i mig pel final. Español ha demanat el seu segon temps mort i, en menys d'un minut, Axel Corres ha donat vida als seus amb dos gols consecutius. Ha esgotat la seva possessió el Jadran i Vergara encara ha tingut un últim llançament per igualar, que ha aturat Barker. Nedar per morir a la vora del mar. Es complica el top-8. Necessitarà l'Astralpool guanyar els dos partits que li queden per a aconseguir la classificació.